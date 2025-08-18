【重磅快評】童子賢認證：一流公民 二流國家 三流政客

和碩集團董事長童子賢一度被傳為閣揆熱門人選，他最近砲轟賴政府「不會持家就辭職」、「地方派系為綠電開槍爭奪才是二流國家」；童子賢身兼賴清德總統的國家氣候變遷對策委員會副召集人，但他不僅距離閣揆寶座漸行漸遠、與賴總統也是若即若離。或許擺脫權位束縛，童子賢才能點出「一流公民、二流國家、三流政客」的核心問題。

核三重啟公投本周六投票，身為正方代表的童子賢大戰反方代表的民進黨立委莊瑞雄。莊瑞雄在公投意見發表會公開提問，是否支持核廢料放在童子賢的故鄉花蓮？難道屏東人是二等公民？童子賢則單刀直入說，如果政治不清廉、環境遭破壞，地方派系為了綠電開槍爭奪，造成國家經濟衰退，就是所謂的二流國家；身為二流國家的國民，老百姓就會淪為二等公民，「希望台灣繼續做一流國家，你我跟莊委員都一樣，我們一起做一等公民」。

賴總統多次公開呼籲，寧願撥補台電1千億元預算，也不情願普發1萬元現金給全民。童子賢表示，台電領導人如果只顧政治正確，不顧發電成本效率，會繼續給台灣政府十分沉重的財務負擔，也會拖累台灣經濟建設和高科技產業競爭力，「核電1度1元、風電1度6元」，這是最基本的算術問題。童還用台語說，「不會持家、不會顧家，應該要殺頭（指辭職下台）！」

民眾黨昨天公布跨領域專家簽署的「支持核三延役公投連署書」，連署人包括童子賢、交通部前部長賀陳旦、中央大學教授梁啟源、清大特聘教授葉宗洸、核能廠前廠長王伯輝、林則棟、林文昌等人。連署書指出，台灣再生能源發展不僅遠低於原定目標，同時也因弊案叢生、成本高昂而受挫，台電公司連年虧損，依賴政府預算撥補，整體能源結構難以支撐產業與民生需求。

問題顯而易見、迫在眉梢，台灣已沒有太多籌碼；童子賢雖然說的是台電、核能，但大家都知道，問題在賴總統、國家能源政策出了嚴重問題。但對於「童言逆耳」，莊瑞雄吐槽說，此言差矣，「還好他沒去當行政院長」。

「台電特別勇敢！」童子賢說，法國只用5%天然氣都感覺貴得受不了，台灣2024年天然氣發電比已拉高到42%，未來還想要拉高到50%。他反問，為什麼做出這麼冒進的能源決策？答案只有一個，那就是因為「反核」。

中研院前院長李遠哲25年前曾提出大哉問：「台灣到底是向上提升或向下沉淪？」2022年，李遠哲重批蔡政府向下沉淪，「腐化程度比過去更快」；賴政府如今卻如「跳樓機」，突然升空又急速落地。

即使與世界潮流背道而馳，民進黨也要奉行「反核神主牌」。賴總統昨天再拋出2030年前將編列9千億元淨零碳排預算，當外界以為「非核家園」大展鴻圖，台電卻火力全開，讓人民「用肺發電」、「用命發電」；台灣若被三流政客主導，地方派系把持能源利益、國家政策走向錯誤方向，就算是一流的公民或國家也無奈，國人恐只能接受逐漸「下流」的命運。

商品推薦