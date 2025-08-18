兒托監視器經費受影響？ 藍批衛福部牽拖

「在野黨不會砍兒托設立監視器與雲端系統的錢，請衛福部不要牽拖《財劃法》！」藍委陳菁徽、王育敏18日在審查法案時，不滿衛福部次長呂建德說，由於今年中央財政受到影響，希望法條的經費來源改成中央與地方「得」一起負擔系統費用。但呂建德直言，中央的財政狀況本來就會受到影響，「我可以很負責任的說」。

要不定期抽查影像

立法院衛環委員會18日審查《兒童托育服務法》草案，在討論到第30條：「為維護兒童人身安全及相關證據保全，托育機構應裝設監視錄影設備，妥善管理攝錄影音資料，至少保存30日，並加以保密。」的部份時，藍綠立委關心隱私權與經費分配問題，民進黨立委林月琴表示，希望能有額外再抽查監視器影像的評鑑。

但社家署代理署長周道君認為，托育機構平常就會有定期的檢查，包括錄影功能是否正常，應該就不需要針對錄製影像進行不定期查核。但林月琴指出，《兒權公約》精神是要以兒少最大利益為優先考量，不定期檢查不只是為了檢查設備是否有毀損，還要看托育機構是否遵守規定保留與上傳影像。

經費真的受影響？

第30條第4項：「中央主管機關應補助直轄市、縣（市）主管機關建置前項網際網路系統。」民進黨立委林淑芬建議改成「得」補助，讓法案經費來源更有彈性，呂建德則回應說，由於目前中央財政因為《財劃法》等因素有些吃緊，希望能由中央與地方一起負擔相關費用，引發國民黨立委陳菁徽不滿，表示地方沒有說不要出相關經費，「現在是指中央完全沒錢嗎？」

林淑芬在一旁緩頰說，要修改成「得」是她的說法。國民黨立委王育敏不滿指出，行政院就說相關設置經費要多少，防治兒虐不分藍綠，委員會不會砍這筆錢，希望衛福部不要再將事情搞得那麼複雜，「行政院本來的條文就是最好的版本了。」但呂建德回應時仍指出，他可以很負責任的說，中央的財政確實有困難。

