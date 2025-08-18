影／被害家屬籲監管雲納入《兒托法》刻不容緩
立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，被害家屬團體及新北市議員陳乃瑜等多位民代今天舉行記者會，呼籲朝野為了孩子的安全，一起支持將監管雲納入兒托法。
被害者女嬰庭庭媽媽表示，9個月大女兒在私托中心被托育員以棉被蓋頭，手腳壓制長達18分鐘18秒致死，就是透過監視器畫面才能釐清當時發生什麼事、兇手是誰，原來兇手還在女兒死後用光腳踩踏女兒的腿。
陳乃瑜表示，監管雲就是身負重任，新北市公托已經設置監管雲，這次修法就是要將新北市的經驗推廣到全國各地，讓全國的孩子能受到監管雲的保護，甚至幼托員也能受到監管雲的保護，這絕對不是侵犯隱私，而是保護還無法清楚表達的孩子，保護我們的下一代，唯有制度落實，才能保障幼童安全、釐清責任，還給孩子一個安全的起點。
