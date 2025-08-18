影／有畫面有真相 時力王婉諭盼朝野支持「監管雲」入法

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，時代力量黨主席王婉諭（中）等團體代表上午到立法院外舉行記者會，呼籲朝野一起支持「監管雲」條文入法來守護我們的孩子。記者潘俊宏／攝影
立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，時代力量黨主席王婉諭（中）等團體代表上午到立法院外舉行記者會，呼籲朝野一起支持「監管雲」條文入法來守護我們的孩子。記者潘俊宏／攝影

立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，時代力量黨主席王婉諭等團體代表上午到立法院外舉行記者會，王婉諭呼籲朝野一起支持有關「監管雲」條文入法，因為沒有監視器畫面就沒有真相，只有客觀證據才能釐清責任、重建信任，進而守護我們的孩子。

王婉諭表示，因為近年屢次發生不法清楚表達的孩童在托嬰中心遭受不當對待或疏忽釀成悲劇，這次審查將討論行政院版本的第30條「監管雲」條文，主要是希望規定托育機構應裝設監視器，並將影像資料上傳到雲端備份，而且雲端資料，必須由地方政府依法律程序調閱，並記錄時間、原因及使用目的，平時任何人不能到雲端觀看，也就是沒有隨機播放的功能，因此監管雲制度是保護孩子的必要防線。

立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，時代力量黨主席王婉諭（左三）等團體代表上午到立法院外舉行記者會，呼籲朝野一起支持「監管雲」條文入法來守護我們的孩子。記者潘俊宏／攝影
立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，時代力量黨主席王婉諭（左三）等團體代表上午到立法院外舉行記者會，呼籲朝野一起支持「監管雲」條文入法來守護我們的孩子。記者潘俊宏／攝影

托育 王婉諭 監視器

