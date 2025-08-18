影／有畫面有真相 時力王婉諭盼朝野支持「監管雲」入法
立法院社福及衛環委員會今天排審《兒童托育服務法草案》，時代力量黨主席王婉諭等團體代表上午到立法院外舉行記者會，王婉諭呼籲朝野一起支持有關「監管雲」條文入法，因為沒有監視器畫面就沒有真相，只有客觀證據才能釐清責任、重建信任，進而守護我們的孩子。
王婉諭表示，因為近年屢次發生不法清楚表達的孩童在托嬰中心遭受不當對待或疏忽釀成悲劇，這次審查將討論行政院版本的第30條「監管雲」條文，主要是希望規定托育機構應裝設監視器，並將影像資料上傳到雲端備份，而且雲端資料，必須由地方政府依法律程序調閱，並記錄時間、原因及使用目的，平時任何人不能到雲端觀看，也就是沒有隨機播放的功能，因此監管雲制度是保護孩子的必要防線。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言