綠：盼速修韌性特別條例 朝野齊心最快10月普發現金

行政院14日通過韌性特別條例修正草案，送立法院審議，外界關切何時普發現金。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望此案比照風災特別條例，逕付二讀並善用朝野協商平台，只要朝野齊心，最快10月可以普發現金。

行政院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，匡列經費上限調高至新台幣5900億元，除普發現金1萬元及10億元行政作業費，也新增200億元強化電力韌性，並加碼40億元用以擴大照顧弱勢族群。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪說，韌性特別條例修正草案若能比照風災特別條例，逕付二讀，是民進黨團的立場，也是行政部門的期待。審理風災特別條例時，外界看到只要朝野有共識，就可以逕付二讀加速審查，連帶啟動特別預算的編列，讓必要的預算快速到位。

吳思瑤指出，韌性特別條例修正草案包括產業支持、社會安定及普發現金，讓違憲成為合憲，期待立法院長韓國瑜以院長的高度，必要時用朝野協商方式讓各黨團加把勁，加速推動。

吳思瑤說，期盼在逕付二讀的方式下，掌握效率及兼顧審議品質，讓人民期待的預算到位，如果逕付二讀再搭配韓國瑜召集的黨團協商，期待最快在8月底三讀修正通過韌性特別條例、9月編（審）特別預算，最快10月就可以啟動普發現金，以及協助產業因應關稅衝擊，都能一步到位。

此外，媒體追問內閣改組議題，特別是多位部會首長屢遭點名。吳思瑤認為，在短時間內、適當的時機，會進行必要的調整，希望是一個有感的調整，至於被媒體與立委一再點名的部會首長，應該會納入整體人事調整的考量。

