影／蘇偉碩指民進黨獵殺柯文哲 陳佩琪泣訴要去天安門抗議

民眾黨前主席柯文哲被關押近一年，民眾黨立法院黨團主任陳智菡、柯文哲妻子陳佩琪、醫師蘇偉碩今天舉行記者會。蘇偉碩指控監察院及內政部以錯誤法律見解羅織罪名指出京華城容積獎勵違法，只是為了政治獵殺柯文哲。陳佩琪更直指民進黨政府窮凶惡極，若柯文哲因政治司法追殺陪送性命，她絕對會到國外、天安門等地控訴民進黨的暴行。

蘇偉碩表示，柯案進入司法程序始於監察院的糾正案，而監察院對京華城糾正台北市政府，是錯誤引用土管自治條例的相關規定與法律見解，調查報告也與監察院在民國99年出版的容積率專案研究報告法律見解相反，加上內政部直接函覆監委京華城容積獎勵違法，讓監察院可以羅織罪名糾正台北市政府，使檢察官繼續引用監察院報告至今，讓幾位依法行政的公務員在檢察官高壓下認罪，並間接逼死一位被告的夫人。蘇說，事實上土管條例並非都市計畫的上位法規，而是都市計畫法一般性規定，台北市政府從馬英九、郝龍斌、一直到現在的蔣萬安都有依照都市計畫法及其施行細則給予容積獎勵，以台北好好看的案例來說，監察院在101年時就認為台北好好看不違法，也認定不踰越台北市土管自治條例規定而給予容積獎勵，監察院卻在113年以踰越台北市土管自治條例規定給予京華城容積獎勵違法，顯然是為政治獵殺來鋪路，希望司法能秉持良心重回獨立審判。

陳佩琪表示，柯文哲身體就不好，當初有2次機會以不抗告來交保，以為已經沒有關押必要，沒想到卻以更重的罪名一直延押，陳佩琪一度哽咽說，如果柯文哲因政治司法追殺喪命，她絕對會到國外控訴，如果她用英文沒辦法說清楚，就到天安門廣場拿著柯文哲遺照用中文說，一定要要把兇惡的民進黨罪行說給全世界聽。 民眾黨立法院黨團主任陳智菡、柯文哲妻子陳佩琪（左）、醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，蘇偉碩指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲。記者潘俊宏／攝影 民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、柯文哲妻子陳佩琪（右）今天舉行記者會，陳智菡指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行記者會指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲，柯文哲妻子陳佩琪泣訴，如果柯文哲因政治追殺而亡，她會拿柯的遺照到天安門抗議。記者潘俊宏／攝影 民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）、柯文哲妻子陳佩琪（中）、醫師蘇偉碩（右）今天舉行記者會，蘇偉碩指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行記者會指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲，柯文哲妻子陳佩琪泣訴，如果柯文哲因政治追殺而亡，她會拿柯的遺照到天安門抗議。記者潘俊宏／攝影 民眾黨今天舉行記者會指控監察院、內政部以錯誤法律見解獵殺民眾黨前主席柯文哲，柯文哲妻子陳佩琪泣訴，如果柯文哲因政治追殺而亡，她會拿柯的遺照到天安門抗議。記者潘俊宏／攝影

商品推薦