曝高嘉瑜已洗白 李明賢：綠怨氣到這人..若選蔣萬安會怕

大罷免連動2026選戰，國民黨議員李明賢今接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪。李明賢爆，他聽很多人講，「這次(大罷免)高嘉瑜有點『洗白』，因高嘉瑜在罷免過程『還算賣力』，在綠營之間的仇恨值已經消散掉。」

李明賢認為，現在高嘉瑜在綠營之間的怨氣消散，現在在綠營內怨氣，好像只有到王世堅那裡，「堅偉瑜」只剩下世堅，沒有偉瑜了。

專訪提到2026北市長選戰民進黨派誰出馬？高嘉瑜稱王世堅是目前民進黨最強的人選，「如果王世堅選，蔣萬安會怕」，不過李明賢坦言「會！」

不過李認為，王世堅有時候發言藍軍支持者及中間選民會支持，不過對民進黨的初選卻是相對不利。

商品推薦