內閣改組郭智輝遭點名 吳思瑤：表現差強人意將納整體考量

726大罷免失敗後，內閣改組傳言不斷，媒體報導至少3位以上部長將調整，傳連行政院長卓榮泰都對經濟部長郭智輝不滿達臨界點。民進黨團立院黨團幹事長吳思瑤說，希望是有感調整，許多被點名表現差強人意的閣員，相信都會納入整體考量。

吳思瑤說，內閣改組短時間內在適當時機進行必要調整，希望是有感的調整，彰顯內閣團隊新風氣、新戰力，務必要派出最優異、有戰鬥力的接棒者，也希望藉由人事改組一併檢視合作、作戰量能。

媒體追問，怎麼看近期郭智輝勘災一改以往襯衫西裝褲，改穿POLO衫、牛仔褲和雨鞋？似乎要扭轉形象，她說，部會首長走入災區勘災、救災是工作，應該給內閣首長必要支持，同樣也監督他們救災量能與執行。

商品推薦