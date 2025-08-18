蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩今天表示，此案完全就是指鹿為馬，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案進行政治獵殺，只因為賴清德總統差點無法取得政權，然而卻陪葬台灣整個司法公正、都市計畫人員的尊嚴跟專業。

蘇偉碩上午在立法院舉行「監委指鹿為馬，司法打手圖利誰」記者會，指控監察院與內政部曲解法令，就柯文哲與其領導的民眾黨進行政治追殺。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，蘇偉碩長期關心京華城案，事件的錯誤源頭來自監察院調查報告，內容斧鑿斑斑錯誤百出。

蘇偉碩說明，京華城案的源頭為2024年總統大選，監察院去年1月提出調查報告，不僅法律見解完全錯誤，更是違背過去出版的「容積率專案研究報告」，而當中的關鍵黑手就是內政部，不顧現行都市計畫法條文規範，先是函覆監察院容積獎勵違法，再讓監委以此提出糾正。

蘇偉碩指出，儘管內政部與監察院自打臉，但是民進黨政府壟斷所有政經資源，過去從中央政府到檢調單位一路追殺，看準一般民眾不了解都市計畫法規，學者專家也不敢發表任何個人意見，這是一件非常標準的政治獵殺事件，只因為柯文哲造成執政黨的連任威脅。

蘇偉碩表示，台北市都市計畫容積管制採取雙軌制，其一是土地管制自治條例，其二則是透過都委會審議程序辦理，兩者沒有競合關係，監察院曲解兩者法律位階，檢察官與法官卻以此糾正案偵辦，逕自認定犯罪嫌疑重大，導致多位公務員蒙受不白之冤。

蘇偉碩直言，整起事件就是指鹿為馬，源頭為2024年總統大選，柯文哲差點讓賴總統無法取得政權，未來的連任之路恐怕也非常困難，如同執政黨發起大罷免「選輸就翻桌」，朝野可以進行政治鬥爭，但是絕對不能動搖國本，甚至陪葬台灣的司法公正、都市計畫人員的專業及尊嚴。

蘇偉碩表示，民進黨政府應該思考將此案進行收尾，檢察官根據監察院錯誤的調查報告、內政部違反自身提出的有效函釋辦案，「解鈴還須繫鈴人」，檢察官必須面對自己的司法良心，讓台灣民主政治走上良性競爭。

