影／談去留 衛福部次長呂建德：競競業業為民眾福祉拼搏

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
內閣改組傳聞沸沸揚揚，許多閣員及政務官也被輿論點名。衛福部次長呂建德今天受訪表示，政務官每天就是兢兢業業為民眾福祉拼搏，邱部長真的做得非常認真。

呂建德表示，邱部長念茲在茲的是賴清德總統提出的健康台灣，也常常聽到部長說，他最想推動台灣全人、全家、全社區健康照顧體系，關於這點我也會追隨部長，希望大家一起支持邱部長與衛福部。

至於是否會追隨部長去留，呂建德說，對於政務官來說，每一天就是兢兢業業為民眾福祉拼搏，為人民負責，部長是用理念及行動來領導，在他帶領之下都已建立堅實團隊，至於成績就留給大家來評分。

