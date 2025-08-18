快訊

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員李明賢今接受前立委高嘉瑜網路節目專訪。圖／引用自網路直播
國民黨議員李明賢今接受前立委高嘉瑜網路節目專訪。圖／引用自網路直播

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北，國民黨台北市議員李明賢認為，目前國民黨民調最高還是李四川，黃表態後，儘管民調與李四川都是有點落差，不過他預期黃國昌接下來民調應該可破2成，會與李四川拉近，有可能與李四川民調在伯仲之間。

李明賢提到，李四川最慢應該是到明年第一季，要做一個決定是否要辭北市副市長，去選新北市長？因為新北市有一千多個里，他之前聽過朱立倫在選第一任新北市長時，要花三個月才能把這一千多個里跑過一輪。

國民黨議員李明賢今接受前立委高嘉瑜網路節目專訪。對於接下來藍白是否新北市長這一局合作？李明賢認為，未來可能採一階段或二階段整合，由於目前李四川還沒正式表態，民調會比較低一點。不過就他個人，他支持李四川選新北市長、民進黨派高嘉瑜出來選北市長。

李說，支持高嘉瑜的理由，是這樣會讓他民進黨的朋友比較容易選議員。

近期外界有人認為，李四川輔選反罷免動作有「微表態」？李明賢說，他認為大概是李心裡面都有把大家勸進都有聽進去，新北這一席不能讓民進黨拿走，他大概就是慢慢時間到了，就是水到渠成。

對於是否選新北？李四川近期受訪仍提到，國民黨人才濟濟，年輕人也非常多，至於黃國昌表態，願意為國家做事都是好事。

李四川 李明賢

