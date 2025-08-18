川普曝習近平允他任內不犯台 綠：國安奠基於自我投入 而非誰在任

美國總統川普稱，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日指出，台灣國家安全防衛不會只依賴誰在任，而是奠基於對國防安全的投入。

川普日前與俄羅斯總統普丁舉行會談前，接受媒體採訪時揭露習近平說法。川普表示，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心；此外，雙普會後，川普稱俄羅斯是大國、烏克蘭不是，各界擔心川普出賣小國利益，台灣務必留意。

對此，吳思瑤今天在立法院受訪指出，台灣安全防衛不只是基於自身利益，同時兼顧著印太地區和平，而台灣安全主要奠基於自身國防實力，再來爭取民主盟友的支援。

她續指，在雙普會後，兩位國家元首對台灣安全表達高度關心一，代表台海安全是世界大事 ，大國們、民主同盟國家們高度關切，二來，台灣國家安全不應當、也不會只依賴哪些人在位、哪些人任內對台灣的承諾，台灣國防安全仍要奠基國家投入的相關預算、體制健全、及實力精進。

