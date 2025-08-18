快訊

原民爆「投票即亮票」 中選會：促投票所異動 減少1人投票所

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾將罷免票投入票匭。(路透)
民眾將罷免票投入票匭。(路透)

全台有逾2000所投票所，因為只有一名原民選舉人，出現投票即亮票的「一人投票所」怪象。中選會指出，目前正廣泛徵詢各界意見，未來將加強推廣投票所異動的重要性與必要性，朝兼顧原民選舉人投票便利性及保障秘密投票辦理，逐步調降一人投票所數量。

不記名投票是維持選舉不受外力干擾的重要方式，然而，原民移居到都會時，常因分散導致選舉人變少。每逢公職人員選舉，易發生一個投開票所內僅有一位原住民選舉人的情形。導致該名選舉人投票選擇的對象，在唱票時一覽無遺。

審計部調查指出，去年總統及立委選舉，計有山地原住民投票所966所 、平地原住民投票所1069所，僅一名選舉人。這種「一人投票所」雖較2020年大選少（逾3000所），但數量仍多。去年參選原住民立委的Savungaz Valincinan建議中選會採「合併投票」或開放原民申請「移轉投票」。

中選會副主委陳朝建指出，中選會持續廣泛徵詢各界對維護原住民選舉人投票秘密改善方案的意見，目前各界對是否採集中投票或集中開票，意見或有不一，鑑於維護原住民投票秘密各項改善方案，或涉及公職人員選舉罷免法修法，應在原住民社會有共識且獲社會信任後，經由修法再依法辦理。

陳朝建說，在相關選罷法規定未修正前，將繼續請直轄市、縣市選舉委員會衡酌各鄉鎮市區幅員廣狹、原住民選舉人分布情形及交通便利性等因素，如果同一鄉鎮市區有集中設置原住民投票所若干所得必要，且不會造成選舉人投票不方便時，便主動徵詢原住民選舉人異動意願，辦理投票所異動。

此外，陳朝建提到，為落實原住民選舉人權益保障，中選會將加強推廣投票所異動的重要性與必要性，朝兼顧原住民選舉人投票便利性及保障原住民選舉人投票秘密方向辦理，逐步調降原住民選舉人1人的投票所數量，繼續辦理原住民選舉人投票所異動徵詢作業。

投票所異動徵詢作業期間，陳朝建說，將持續請各直轄市、縣市選舉委員會協當地政府原住民事務主管機關及原住民族家庭服務中心，透過電視台新聞專題報導、有線電視跑馬燈公告、政府機關網站專區、官方社群媒體圖文宣傳、村里廣播定時播放宣導短語，以及鄉（鎮、市、區）公所、戶政事務所內多媒體顯示器與電視牆播放宣導影片等多元管道。

投票 立委選舉

