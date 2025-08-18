國民黨質疑補助「零日攻擊」不符規範 勞動部聲明：並無補助

國民黨18日召開記者會，質疑就業安定基金於2022至2024年間補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2,872萬元，不符合就業安定基金的使用目的。對此，勞動部聲明，該部並無補助「零日攻擊」拍攝之相關計畫；相關勞工業務之宣傳均依法依規辦理。

國民黨表示，根據審計部調查報告，勞動部及所屬機關就業安定基金經費支用情形，發現相關經費支出，在三年間高達5,174萬餘元與就業安定基金設置目的及基金用途規定未符。勞動部將此經費製作與媒體宣傳、音樂會、音樂影片以及音樂晚會以及勞動部臉書粉絲專頁經營管理、春聯紅包袋製作，甚至作為部長三節禮品的採購案。

國民黨質疑，不僅前勞動部長許銘春的兩套禮服及其演唱會，用了就業安定基金的經費，就業安定基金更豢養「零日攻擊」的導演羅景壬團隊。羅景壬團隊獲得的經費合計高達2,872萬6,914元，估未符用途支出的5,174萬4,288元總額的55.51%，超過五成，但這筆錢不符合就業安定基金使用目的。

對此，勞動部嚴正地聲明，該部並無補助「零日攻擊」拍攝之相關計畫；相關勞工業務之宣傳均依法依規辦理，並無政治考量。另，針對就業安定基金管理之整體檢討，勞動部已於今年3月向國會及審計部完整說明，並持續落實精進改革計畫。

