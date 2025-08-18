快訊

小幅改組難交代 趙少康：內閣總辭才能為大罷免大鬧事負責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

823第二波大罷免與重啟核公投進入倒數，內閣改組呼聲漸漲。中廣前董事長趙少康說，既然憲法保護賴清德總統無法被罷免，行政院長卓榮泰替代賴清德總統率內閣總辭，為民進黨把國家搞得一團亂下台負責，只是剛好而已，不是小幅改組就可以交代過去的。

趙少康說，賴清德、卓榮泰到各部會運作還是荒腔走板，沒人承認當家鬧事做錯了，沒人為行政機關不願意接受立法部門監督的反民主道歉。面對這樣擇惡固執的政府，823請大家再一次用「不同意」罷免、「同意」重啟核三，再給這些人一個教訓。

趙少康細數，為了替大罷免推波助瀾，卓榮泰親自領軍，用政策說明會當幌子下鄉宣講；內政部長劉世芳多次為大罷免站台，還造謠總預算案；投票前一天，外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰都在臉書發文為大罷免催票；教育部長鄭英耀放任罷團進校園衝連署、衛福部次長呂建德罵在野黨是共匪、畜產會董事長蘇治芬在上班時間搞大罷免。

趙少康說，包括823第二波遭到惡罷的7名立委，當選一年就被發動無差別罷免，完全不合常理、違反民主原則，公道自在人心，無理寸步難行，不是民進黨歸咎於「普發一萬元」發威而已，絕對不能小看人民的智慧。

趙少康也說，這屆總統、立委都是去年1月13日同一天選出，只因為賴清德受憲法保障，無法達到2/3的立委同意彈劾門檻而免於遭到罷免。但是大罷免勞民傷財，還讓國家空轉、人民對立，花了這麼多有形、無形成本，大失敗後怎麼可以當作沒事？既然憲法保護賴清德無法被罷免，卓榮泰替代賴清德率內閣總辭，只是剛好而已。

大罷免 賴清德 趙少康

相關新聞

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北，國民黨台北市議員李明賢認為，目前國民黨民調最高還是李四川，黃表態後，儘管民調與李四川都是有點落差，不過他...

曝高嘉瑜已洗白 李明賢：綠怨氣到這人..若選蔣萬安會怕

大罷免連動2026選戰，國民黨議員李明賢今接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪。李明賢爆，他聽很多人講，「這次(大罷免)高...

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩今天表示，此案完全就是指鹿為馬，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案...

川普曝習近平允他任內不犯台 綠：國安奠基於自我投入 而非誰在任

美國總統川普稱，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日指...

藍質疑又一樁奉旨給飯 審計部去年報告早揭露「未另案招標」

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，成效卻不好。事實上，據審計部去年底回覆立法院的報...

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

