小幅改組難交代 趙少康：內閣總辭才能為大罷免大鬧事負責

823第二波大罷免與重啟核公投進入倒數，內閣改組呼聲漸漲。中廣前董事長趙少康說，既然憲法保護賴清德總統無法被罷免，行政院長卓榮泰替代賴清德總統率內閣總辭，為民進黨把國家搞得一團亂下台負責，只是剛好而已，不是小幅改組就可以交代過去的。

趙少康說，賴清德、卓榮泰到各部會運作還是荒腔走板，沒人承認當家鬧事做錯了，沒人為行政機關不願意接受立法部門監督的反民主道歉。面對這樣擇惡固執的政府，823請大家再一次用「不同意」罷免、「同意」重啟核三，再給這些人一個教訓。

趙少康細數，為了替大罷免推波助瀾，卓榮泰親自領軍，用政策說明會當幌子下鄉宣講；內政部長劉世芳多次為大罷免站台，還造謠總預算案；投票前一天，外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰都在臉書發文為大罷免催票；教育部長鄭英耀放任罷團進校園衝連署、衛福部次長呂建德罵在野黨是共匪、畜產會董事長蘇治芬在上班時間搞大罷免。

趙少康說，包括823第二波遭到惡罷的7名立委，當選一年就被發動無差別罷免，完全不合常理、違反民主原則，公道自在人心，無理寸步難行，不是民進黨歸咎於「普發一萬元」發威而已，絕對不能小看人民的智慧。

趙少康也說，這屆總統、立委都是去年1月13日同一天選出，只因為賴清德受憲法保障，無法達到2/3的立委同意彈劾門檻而免於遭到罷免。但是大罷免勞民傷財，還讓國家空轉、人民對立，花了這麼多有形、無形成本，大失敗後怎麼可以當作沒事？既然憲法保護賴清德無法被罷免，卓榮泰替代賴清德率內閣總辭，只是剛好而已。

