藍質疑又一樁奉旨給飯 審計部去年報告早揭露「未另案招標」

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，成效卻不好。事實上，據審計部去年底回覆立法院的報告指出，勞動部近年辦理主題影片之採購均未另案招標，而是直接找該年度開口契約廠商辦理，委託項目與開口契約內容不同，採購數量欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符。

國民黨國政基金會副執行長凌濤指出，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2872萬元補助，期間又幫賴清德總統、前總統蔡英文拍攝「在路上」競選影片，隔年文化部核定補助「零日攻擊」7131萬元，質疑民進黨政府拿納稅錢來滋養綠友友。

凌濤還說，羅景壬的團隊，在2022年拍攝勞動節主題影片製作「阿紡洗衣店」，單支影片補助1069萬元，按讚數僅488；2023年羅接續接了「勞動節主題影片—紙紮篇」，補助971萬元，按讚數1761；2024年拍攝第三支影片「勞動萬歲—搬家篇」花了831萬元，按讚數只有202。

據審計部113年12月27日回覆立法院書面報告中指出，勞動部111至113年度辦理製作勞動節主題影片之採購，均未另案招標，而是直接與該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，但實際委託辦理項目與開口契約品項內容未盡相同，且所約定採購數量欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符。

該報告進一步說明，像是「111年度文宣媒體通路採購案」委託廠商，實際委託辦理工作與約定採購項目內容未盡相同；實際履約結果，已完成「阿紡洗衣店」1部影片製作及辦理首映記者會1次，並以上述2項目數量請款，難以驗核履約結果與約定數量是否相符。

該報告還說，112、113年度也有類似情形，兩年度分別完成「2023 勞動節主題影片-紙紮篇」、「2024 勞動萬歲-搬家篇」等，其中搬家篇並分為上篇、下篇、短版等交付驗收。在委託辦理項目與開口契約品項內容未盡相同，且所約定採購數量欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符，仍同意驗收付款。據該報告支出項目未符基金用途規定情形，也與國民黨所說金額符合。 據審計部去年底回覆立法院的報告指出，勞動部近年辦理主題影片之採購均未另案招標，而是直接找該年度開口契約廠商辦理，委託項目與開口契約內容不同，採購數量欠缺依據，難以驗核履約結果與約定數量是否相符。圖／取自審計部報告

