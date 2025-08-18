快訊

韓國瑜現身力挺林思銘 籲新竹客家鄉親團結反罷免

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
823罷免案進入最後倒數，立法院長韓國瑜今天上午現身新竹縣竹北市，陪同國民黨籍立委林思銘車隊掃街拜票。韓國瑜表示，新竹縣以客家鄉親為主體，相信客家人忠義團結、明辨是非，強調「罷免是不公平、不正義」，呼籲民眾於8月23日投下「不同意罷免票」，守護客家子弟。

現場國民黨新竹縣黨部也同步啟動催票作業，多名志工駐守黨部，逐一打電話向民眾拉票，營造選戰衝刺的氛圍。

韓國瑜表示，新竹縣是最純樸的縣，以客家鄉親為主體，他堅信客家鄉親有明辨是非的能力，客家鄉親忠義的精神，對中華民國盡忠，對朋友有義氣，在林思銘委員的身上可看到客家子弟這種忠義的精神。

「罷免是不公平、不正義！」韓國瑜說，客家鄉親也分辨得出是非跟善惡，罷免是政治的獨裁、台灣民主的大倒退，只要客家鄉親團結，可以說天下無敵，呼籲8月23日要投不同意罷免票。

林思銘則強調，選舉進入短兵相接的最後階段，今天起從竹北開始，特別請韓國瑜院長陪同到竹北車掃，接下來還會到市場、竹東等，要走遍大街小巷，呼籲新竹鄉親要出門投票、反對惡霸。此外，還有一張公投票，要調整錯誤的能源政策，讓電力足夠，有乾淨的電、便宜的電，讓台灣產業能永續的發展。

民進黨立委范雲今天在台北開記者會，主軸為「823反賄選、竹二挺公民抓鬼律師團成立記者會」，罷團「撕除惡銘」代表也主席，林思銘回應，反賄選是藍綠共同的共識，他支持反賄選，呼籲各界共同守護乾淨選風。

