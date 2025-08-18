快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

肯定朱立倫任內辛勞 蕭旭岑：新任黨主席須符合3條件

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今在「千秋萬事」廣播專訪表示，無論未來黨主席是誰，必須符合3條件。圖／擷取自中廣新聞網
馬英九基金會執行長蕭旭岑今在「千秋萬事」廣播專訪表示，無論未來黨主席是誰，必須符合3條件。圖／擷取自中廣新聞網

國民黨主席10月改選，傳出台中市長盧秀燕擬在823罷免投票後宣布不參選。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，無論未來黨主席是誰，必須符合3條件，包括承諾2028大選無私無我；黨的政策論述需回到黨章與黨綱；同時要有能力協調民眾黨合作。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，現任黨主席朱立倫有功勞也有苦勞，功勞是去年帶領國民黨重返第一大黨，且守住726大罷免25：0；苦勞是每月要籌措黨務運作經費，在民進黨打壓之下帶領國民黨艱辛走下去，功勞跟苦勞都必須要肯定，也必須要還給朱立倫公道。

蕭旭岑說，他曾公開呼籲，總統候選人要兼黨主席，黨跟總部才能運作，過去侯友宜、韓國瑜的例子，黨跟總部有扞格，不管是政策立場、實質資源分配，甚至選舉各項細節無法調和的時候都會造成掣肘。

盧秀燕昨在造勢場合拉起朱立倫的手喊「媽媽給你按個讚」，引發外界聯想。蕭旭岑說，9月初一領表，10月的選舉結果大概八九不離十，無論如何未來的黨主不管是誰，至少要符合3個條件。

蕭旭岑說，第一，黨主席必須要公開承諾，2028年總統大選跟立法委員選舉絕對是最高目標，必須無私無我；第二是黨的政策跟論述必須重新回到國民黨黨章和黨綱來運作，過去這一直為人詬病。第三最重要的，黨主席人選一定要有能力藍白合，這是他作為國民黨終身黨員，對黨最重要的呼籲；如果無法具備這個條件，國民黨未來會走得很辛苦。

蕭旭岑認為，國民黨有個比較不好的情況，最近黨內不但有反朱聯盟，有些人在講「anyone but 朱立倫」，他要公開給朱公道，朱立倫做得很辛苦，當然有可以批評的地方，不管是連署問題等等都可以批評，但是功勞與苦勞仍必須要給他肯定。

他說，黨內反朱聯盟應該要在這時候做調整，823之後國民黨要步入新的階段，因為民意已經慢慢顯露很清楚了，民意是希望兩岸不要像賴清德這樣搞下去、讓民進黨走向獨裁，民意希望藍白合，這種民意強烈到會去淹沒掉所有政治人物的私心，因此，「不管是反誰，都要畫上句點」，現在要努力去思考823之後，誰能帶領國民黨走向2026跟2028．

蕭旭岑表示，不管誰最後登記參選，身為黨員他會看誰最能符合3個基本條件，他就支持誰。下個黨主席一定要記取2020、2024的教訓，不要再讓黨主席跟總統候選人之間產生落差，黨主席候選人在提出政見時，要回應黨員和基層支持者的關切和訴求。

黨主席 國民黨 蕭旭岑

延伸閱讀

影／宣傳反惡罷 朱立倫：呼籲賴清德總統拼經濟比較重要

用反罷免告訴賴清德和民進黨拚經濟 朱立倫籲這類人要站出來

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

相關新聞

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北，國民黨台北市議員李明賢認為，目前國民黨民調最高還是李四川，黃表態後，儘管民調與李四川都是有點落差，不過他...

曝高嘉瑜已洗白 李明賢：綠怨氣到這人..若選蔣萬安會怕

大罷免連動2026選戰，國民黨議員李明賢今接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪。李明賢爆，他聽很多人講，「這次(大罷免)高...

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩今天表示，此案完全就是指鹿為馬，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案...

川普曝習近平允他任內不犯台 綠：國安奠基於自我投入 而非誰在任

美國總統川普稱，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日指...

藍質疑又一樁奉旨給飯 審計部去年報告早揭露「未另案招標」

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，成效卻不好。事實上，據審計部去年底回覆立法院的報...

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。