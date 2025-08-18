肯定朱立倫任內辛勞 蕭旭岑：新任黨主席須符合3條件

國民黨主席10月改選，傳出台中市長盧秀燕擬在823罷免投票後宣布不參選。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，無論未來黨主席是誰，必須符合3條件，包括承諾2028大選無私無我；黨的政策論述需回到黨章與黨綱；同時要有能力協調民眾黨合作。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，現任黨主席朱立倫有功勞也有苦勞，功勞是去年帶領國民黨重返第一大黨，且守住726大罷免25：0；苦勞是每月要籌措黨務運作經費，在民進黨打壓之下帶領國民黨艱辛走下去，功勞跟苦勞都必須要肯定，也必須要還給朱立倫公道。

蕭旭岑說，他曾公開呼籲，總統候選人要兼黨主席，黨跟總部才能運作，過去侯友宜、韓國瑜的例子，黨跟總部有扞格，不管是政策立場、實質資源分配，甚至選舉各項細節無法調和的時候都會造成掣肘。

盧秀燕昨在造勢場合拉起朱立倫的手喊「媽媽給你按個讚」，引發外界聯想。蕭旭岑說，9月初一領表，10月的選舉結果大概八九不離十，無論如何未來的黨主不管是誰，至少要符合3個條件。

蕭旭岑說，第一，黨主席必須要公開承諾，2028年總統大選跟立法委員選舉絕對是最高目標，必須無私無我；第二是黨的政策跟論述必須重新回到國民黨黨章和黨綱來運作，過去這一直為人詬病。第三最重要的，黨主席人選一定要有能力藍白合，這是他作為國民黨終身黨員，對黨最重要的呼籲；如果無法具備這個條件，國民黨未來會走得很辛苦。

蕭旭岑認為，國民黨有個比較不好的情況，最近黨內不但有反朱聯盟，有些人在講「anyone but 朱立倫」，他要公開給朱公道，朱立倫做得很辛苦，當然有可以批評的地方，不管是連署問題等等都可以批評，但是功勞與苦勞仍必須要給他肯定。

他說，黨內反朱聯盟應該要在這時候做調整，823之後國民黨要步入新的階段，因為民意已經慢慢顯露很清楚了，民意是希望兩岸不要像賴清德這樣搞下去、讓民進黨走向獨裁，民意希望藍白合，這種民意強烈到會去淹沒掉所有政治人物的私心，因此，「不管是反誰，都要畫上句點」，現在要努力去思考823之後，誰能帶領國民黨走向2026跟2028．

蕭旭岑表示，不管誰最後登記參選，身為黨員他會看誰最能符合3個基本條件，他就支持誰。下個黨主席一定要記取2020、2024的教訓，不要再讓黨主席跟總統候選人之間產生落差，黨主席候選人在提出政見時，要回應黨員和基層支持者的關切和訴求。

商品推薦