喊話特別條例逕付二讀 吳思瑤：最快周五處理盼10月發現金

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
行政院日前送出攸關普發現金的韌性特別條例修正案，外界關注立法院審議進度，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日表示，若能比照風災特別條例，最快於本周五或下周就能將法案逕付二讀，再搭配立法院長韓國瑜召集朝野協商，10月就能啟動發放現金。

韌性特別條例修正案，將經費上限調高至5900億元。新增的450億元，將預留200億元用於第2期產業支持，另有200億元用於強化電力韌性、40億元加碼弱勢照顧，並增加10億元用以普發現金作業所需，同時訂下發放期程為特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

吳思瑤今天在立法院受訪指出，民進黨團和行政部們立場一致，希望比照「丹娜絲風災特別條例」，只要朝野有共識以逕付二讀方式加速審查，就能連帶啟動特別預算編列，讓必要預算快速到位，因此國會進程、效率絕對是重點，期待韓國瑜拿出院長高度，必要時透過朝野協商加速推進。

吳思瑤也向藍白兩黨黨鞭喊話，盼以逕付二讀方式，在兼顧效率和審議品質其況下，讓人民期待的預算到位。最快期待8月底讓特別條例完成立法，9月編列特別預算，10月就能啟動發放現金，並協助產業因應關稅衝擊的預算一步到位。

她說明，8月底尚有2次立法院會，若各黨有共識，其實可以加速在這8月22日周五院會處理，或8月29日，期盼沿襲風災特別條例逕付二讀的經驗。

韓國瑜 立法院 朝野協商

相關新聞

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北，國民黨台北市議員李明賢認為，目前國民黨民調最高還是李四川，黃表態後，儘管民調與李四川都是有點落差，不過他...

曝高嘉瑜已洗白 李明賢：綠怨氣到這人..若選蔣萬安會怕

大罷免連動2026選戰，國民黨議員李明賢今接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪。李明賢爆，他聽很多人講，「這次(大罷免)高...

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩今天表示，此案完全就是指鹿為馬，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案...

川普曝習近平允他任內不犯台 綠：國安奠基於自我投入 而非誰在任

美國總統川普稱，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日指...

藍質疑又一樁奉旨給飯 審計部去年報告早揭露「未另案招標」

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，成效卻不好。事實上，據審計部去年底回覆立法院的報...

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

