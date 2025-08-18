喊話特別條例逕付二讀 吳思瑤：最快周五處理盼10月發現金

行政院日前送出攸關普發現金的韌性特別條例修正案，外界關注立法院審議進度，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日表示，若能比照風災特別條例，最快於本周五或下周就能將法案逕付二讀，再搭配立法院長韓國瑜召集朝野協商，10月就能啟動發放現金。

韌性特別條例修正案，將經費上限調高至5900億元。新增的450億元，將預留200億元用於第2期產業支持，另有200億元用於強化電力韌性、40億元加碼弱勢照顧，並增加10億元用以普發現金作業所需，同時訂下發放期程為特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

吳思瑤今天在立法院受訪指出，民進黨團和行政部們立場一致，希望比照「丹娜絲風災特別條例」，只要朝野有共識以逕付二讀方式加速審查，就能連帶啟動特別預算編列，讓必要預算快速到位，因此國會進程、效率絕對是重點，期待韓國瑜拿出院長高度，必要時透過朝野協商加速推進。

吳思瑤也向藍白兩黨黨鞭喊話，盼以逕付二讀方式，在兼顧效率和審議品質其況下，讓人民期待的預算到位。最快期待8月底讓特別條例完成立法，9月編列特別預算，10月就能啟動發放現金，並協助產業因應關稅衝擊的預算一步到位。

她說明，8月底尚有2次立法院會，若各黨有共識，其實可以加速在這8月22日周五院會處理，或8月29日，期盼沿襲風災特別條例逕付二讀的經驗。

