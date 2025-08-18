快訊

國民黨質疑「零日攻擊」補助2,872萬元 不符就安基金規範

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨質疑「零日攻擊」補助2,872萬元，不符就安基金規範。國民黨／提供
國民黨18日召開記者會，桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤及副發言人康晉瑜等出席。凌濤質疑，就業安定基金於2022至2024年間補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊高達2,872萬元，不符合就業安定基金的使用目的，這是嚴重的弊端、明顯的違法。

康晉瑜表示，過去證交所曾被發現，歌手大支拿補助攻擊在野黨與五月天樂團。經過台灣證券交易提供說明資料顯示：本次預算科目係為「自由捐贈」，證交所2023至2025年依中華文化總會來函，贊助台灣饒舌音樂推廣計畫案，各年金額為新台幣300萬元、350萬元、350萬元。不過，該部影片流量七個月僅267人次，推廣成效不彰。

康晉質疑，根據審計部調查報告，就業安定基金的用途恐涉圖利。審計部調查勞動部及所屬機關就業安定基金經費支用情形，發現相關經費支出，在三年間高達5,174萬餘元與就業安定基金設置目的及基金用途規定未符。

康晉瑜批評，勞動部將此經費製作與媒體宣傳、音樂會、音樂影片以及音樂晚會以及勞動部臉書粉絲專頁經營管理、春聯紅包袋製作，甚至作為部長三節禮品的採購案。他強調，這都是勞工朋友的辛苦錢，勞動部卻將就業安定基金砸在自己的音樂會、晚會、紅包袋製作等，人民看得下去嗎？

凌濤質疑，不僅前勞動部長許銘春的兩套禮服及其演唱會，用了就業安定基金的經費，就業安定基金更豢養「零日攻擊」的導演羅景壬團隊。

凌濤指出，包括2022年勞動節主題影片製作與媒體宣傳「阿紡洗衣店」高達10.69萬多元，但按讚數僅488人次；2023年再接下勞動節主題影片及媒體宣傳「2023勞動節主題影片-紙紮篇」，經費高達9.71萬多元，按讚數僅1,761人次；2024年接續拍攝勞動節主題影片製作與媒體宣傳「2024勞動萬歲-搬家篇」，花了8.31萬多元，按讚數僅202人次。

凌濤表示，羅景壬團隊獲得的經費合計高達2,872萬6,914元，估未符用途支出的5,174萬4,288元總額的55.51%，超過五成，這讓其他優秀認真的藝文團體質疑，為什麼錢都集中在羅景壬團隊身上？且這筆錢根本不符合就業安定基金的使用目的，這是嚴重的弊端、明顯的違法。

凌濤認為，很多藝文團體都很認真努力，不解資源為什麼都集中在部分特定人士身上，這完全不公平。他強調，國民黨發布「萊爾校長的CF」，身為在野黨身知道自己的文宣要自己出錢，不像民進黨拿社會資源來豢養綠友友，然後再有「投桃報李」的作為，全民絕對看不下去。

勞動部

