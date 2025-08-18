就安基金5174萬 藍批零日攻擊拿一半

「就安基金過去3年共5174萬，拍攝《零日攻擊》的團隊就拿了2872萬，很難相信沒有上下其手！」藍營副發言人康晉瑜、智庫副執行長凌濤18日揭露，《零日攻擊》導演羅景壬的團隊不只爽拿過去3年就安基金補助55%，且相關內容已被審計部質疑與就安基金目的不符，藍呼籲行政院與檢調介入徹查。

用基金拍低點閱短片？

國民黨副發言人康晉瑜批評，民進黨7月26日大罷免失敗後，8月23日還要繼續罷免7名藍委，就是因為要避免人民監督政府。他表示，證交所「贊助」文化總會補助大支3年1千萬，拍攝宣傳大罷免的影片，結果影片7個月僅有267人次流量，不只證交所，就連勞動部的就安基金也有這種狀況。

康晉瑜指出，審計部報告指出，就安基金共有5174萬使用目的與基金不符，除了辦理前勞動部長許銘春的演唱會外，還拿來補助《零日攻擊》導演羅景壬的團隊拍攝影片。國政基金會副執行長凌濤列舉說，111年給了1060幾萬、影片按讚數488；112年給了971萬、按讚數1761；113年給了831.6萬，按讚數僅202，這讓其他藝文團隊情何以堪？

3年共獲1億補助

「這些錢佔了不當利用就安基金的55.51%！」凌濤痛批，該團隊拿了就安基金2872萬補助，2024年大選間還幫助總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，賴當選以後，文化部就核定了7131萬拍攝《零日攻擊》的補助，這很難不讓外界認為是「上下交相賊」。他質疑，《在路上》有沒有花政府的錢？還是導演免費拍攝，換取日後能獲得更多補助？

國民黨強調，民進黨823還繼續推動大罷免的原因，就是要避免人民監督這些見不得光的綠友友補助，因此呼籲行政院與檢調徹查，還有民眾823要投「罷免不同意」。

