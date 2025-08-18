快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

就安基金5174萬 藍批零日攻擊拿一半

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨18日召開記者會，揭露就安基金恐遭不當濫用，給友善綠贏的團隊拍攝影片與《零日攻擊》。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨18日召開記者會，揭露就安基金恐遭不當濫用，給友善綠贏的團隊拍攝影片與《零日攻擊》。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「就安基金過去3年共5174萬，拍攝《零日攻擊》的團隊就拿了2872萬，很難相信沒有上下其手！」藍營副發言人康晉瑜、智庫副執行長凌濤18日揭露，《零日攻擊》導演羅景壬的團隊不只爽拿過去3年就安基金補助55%，且相關內容已被審計部質疑與就安基金目的不符，藍呼籲行政院與檢調介入徹查。

用基金拍低點閱短片？

國民黨副發言人康晉瑜批評，民進黨7月26日大罷免失敗後，8月23日還要繼續罷免7名藍委，就是因為要避免人民監督政府。他表示，證交所「贊助」文化總會補助大支3年1千萬，拍攝宣傳大罷免的影片，結果影片7個月僅有267人次流量，不只證交所，就連勞動部的就安基金也有這種狀況。

康晉瑜指出，審計部報告指出，就安基金共有5174萬使用目的與基金不符，除了辦理前勞動部長許銘春的演唱會外，還拿來補助《零日攻擊》導演羅景壬的團隊拍攝影片。國政基金會副執行長凌濤列舉說，111年給了1060幾萬、影片按讚數488；112年給了971萬、按讚數1761；113年給了831.6萬，按讚數僅202，這讓其他藝文團隊情何以堪？

3年共獲1億補助

「這些錢佔了不當利用就安基金的55.51%！」凌濤痛批，該團隊拿了就安基金2872萬補助，2024年大選間還幫助總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，賴當選以後，文化部就核定了7131萬拍攝《零日攻擊》的補助，這很難不讓外界認為是「上下交相賊」。他質疑，《在路上》有沒有花政府的錢？還是導演免費拍攝，換取日後能獲得更多補助？

國民黨強調，民進黨823還繼續推動大罷免的原因，就是要避免人民監督這些見不得光的綠友友補助，因此呼籲行政院與檢調徹查，還有民眾823要投「罷免不同意」。

【更多精采內容，詳見

影片 團隊 大罷免

延伸閱讀

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

國民黨主席改選 凌濤：朱團隊824後準交接狀態

賴清德表態823公投 凌濤：拿過時說帖迴避總統責任

經濟部報告嚴重失真！關稅衝擊遠超預估 凌濤：中小企業「欲哭無目屎」

相關新聞

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北，國民黨台北市議員李明賢認為，目前國民黨民調最高還是李四川，黃表態後，儘管民調與李四川都是有點落差，不過他...

曝高嘉瑜已洗白 李明賢：綠怨氣到這人..若選蔣萬安會怕

大罷免連動2026選戰，國民黨議員李明賢今接受民進黨前立委高嘉瑜網路節目專訪。李明賢爆，他聽很多人講，「這次(大罷免)高...

蘇偉碩指京華城案政治獵殺 內政部曲解法令監察院指鹿為馬

台北地方法院審理京華城容積弊案，社運人士蘇偉碩今天表示，此案完全就是指鹿為馬，內政部與監察院違反法律見解，僅針對單一個案...

川普曝習近平允他任內不犯台 綠：國安奠基於自我投入 而非誰在任

美國總統川普稱，中國大陸國家主席習近平告訴他，只要他仍在任，就不會「對台灣採取行動」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤18日指...

藍質疑又一樁奉旨給飯 審計部去年報告早揭露「未另案招標」

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露文化人獲補助拍片，成效卻不好。事實上，據審計部去年底回覆立法院的報...

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。