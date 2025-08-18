快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲18日偕4位公民律師及罷團代表，誓師成立「竹二挺公民抓鬼律師團」。圖／范雲提供
第二波罷免8月23日投票在即，民進黨立委范雲今天偕4位公民律師及罷團代表在立法院舉行記者會，宣布成立「竹二挺公民抓鬼律師團」，公布新竹縣第二選區「反賄抓鬼大隊」反賄選專線「03-550-5243，號召選民檢舉不法，她表示，選舉如果不乾淨，也不會是新竹人想要的，若有選民聽聞、目睹賄選行為，歡迎致電專線。

律師團逐一說明賄選態樣。律師陳又新舉例，如長青會、排舞、晨泳等活動，表面無關政治，實際運作的人、資金來源，可能跟政治人物關係密切；第二是投票當天的外部監票，若有賄選情事發生，收錢的人一定要拿出成績，可能藉由在外數人頭、打招呼、打電話催票，監控選民。

律師房彥輝指出，倒數5天關鍵時刻，要慎防是否有影響民眾投票意志的行為，例如送禮、團體補助等手法，涉及投票行賄疑慮。

律師許渝澤說明，選舉前後，若被罷免人或其關係人舉辦摸彩、抽獎餐會等活動，可能被認定為影響投票意向的賄選行為，提醒民眾提高警覺，注意看似普通的活動可能隱藏賄選風險，共同守護乾淨選舉環境與民主價值。

「撕除惡銘」罷團代表 Annie指出，這次竹二選區共有249個投開票所，而目前僅有23位志工，嚴重不足。距離823不到120小時，若有意願當竹二823外部監票志工，歡迎跟罷團或是民進黨新竹縣黨部報名登記。Annie也強力呼籲支持罷免的民眾，投完票不要走，可以加入外監志工一起監督，若發現可疑或爭議，馬上回報。

賄選 律師 投票

相關新聞

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

陳佩琪指柯文哲被有計劃構陷 揚言到天安門抗議賴獨裁

台北市前市長柯文哲因京華城容積弊案被羈押禁見至今，柯文哲妻子陳佩琪今天點名內政部、監察院早在去年就計劃構陷柯文哲，指總統...

影／林岱樺涉詐領助理費 今與母攜手參拜重申清白：堅定選下去

高雄立委林岱樺參選高雄市長，在歷經起訴及爆料風波後，今早緊握母親的手前往鳳山天公廟參拜，她也重申，自己清清白白、乾乾淨淨...

軍公教明年無望加薪？ 賴士葆批：還在為罷免政治操作

傳因普發現金1萬元，明年軍公教不加薪。國民黨立委賴士葆批評，這根本拿軍公教加薪綁架普發現金，看來是為了823罷免，但大罷...

率律師團挺竹二反賄　范雲：選舉不乾淨 不是選民要的

第二波罷免8月23日投票在即，民進黨立委范雲今天偕4位公民律師及罷團代表在立法院舉行記者會，宣布成立「竹二挺公民抓鬼律師...

影／「萊爾校長」爆紅 國民黨今再推番外篇「錯的路 別上車」

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投CF ，影片上線4天已破40萬人次觀看，網友紛紛敲碗續集。國民黨今天再公布「萊爾公園番外...

