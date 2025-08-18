影／「萊爾校長」爆紅 國民黨今再推番外篇「錯的路 別上車」

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投CF ，影片上線4天已破40萬人次觀看，網友紛紛敲碗續集。國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。

「萊爾公園番外篇」影片中，萊爾校長開著「團結十講」車一路踩油門暴衝，暗酸賴政府的能源政策與大罷免宛如失速列車。其中，「中國紅熊」在車後方追喊「我還沒上車啊」，有網友認出番外篇是向港片「逃學威龍」橋段致敬，大讚經典。

國民黨表示，當一個領導者只顧意識形態、無視現實需要，堅持暴衝，那就是將整個社會推向危險的深淵。錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。8月23日，手上的兩張票至關重要，「公投投同意」，支持核三延役，讓電價更穩定；「罷免投不同意罷免」，守護理性監督與地方發展。

823罷免投票倒數5天，國民黨近日推出2支反罷免影片，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華母雞帶小雞，攜手自家選區藍委合體「再一次請你站出來」，民眾黨主席黃國昌則與新北市立委羅明才並肩，眾人合體呼籲「完封7比0，團結一定贏」。

盧秀燕更以「媽媽市長」身分溫情喊話，訴求台中3藍委擔任民代多年，沒有離開過台中、背棄過鄉親，他們不完美，但是真的在為台中做事，有人想用罷免一筆抹煞他們的努力，她看了很不捨、也不甘願，拜託大家疼惜幫台中打拚的人，823投下不同意罷免，讓自己人繼續留在台中。 國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。圖／擷取自國民黨YT頻道

