快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

影／「萊爾校長」爆紅 國民黨今再推番外篇「錯的路 別上車」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。圖／擷取自國民黨YT頻道
國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。圖／擷取自國民黨YT頻道

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投CF ，影片上線4天已破40萬人次觀看，網友紛紛敲碗續集。國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。

「萊爾公園番外篇」影片中，萊爾校長開著「團結十講」車一路踩油門暴衝，暗酸賴政府的能源政策與大罷免宛如失速列車。其中，「中國紅熊」在車後方追喊「我還沒上車啊」，有網友認出番外篇是向港片「逃學威龍」橋段致敬，大讚經典。

國民黨表示，當一個領導者只顧意識形態、無視現實需要，堅持暴衝，那就是將整個社會推向危險的深淵。錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。8月23日，手上的兩張票至關重要，「公投投同意」，支持核三延役，讓電價更穩定；「罷免投不同意罷免」，守護理性監督與地方發展。

823罷免投票倒數5天，國民黨近日推出2支反罷免影片，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華母雞帶小雞，攜手自家選區藍委合體「再一次請你站出來」，民眾黨主席黃國昌則與新北市立委羅明才並肩，眾人合體呼籲「完封7比0，團結一定贏」。

盧秀燕更以「媽媽市長」身分溫情喊話，訴求台中3藍委擔任民代多年，沒有離開過台中、背棄過鄉親，他們不完美，但是真的在為台中做事，有人想用罷免一筆抹煞他們的努力，她看了很不捨、也不甘願，拜託大家疼惜幫台中打拚的人，823投下不同意罷免，讓自己人繼續留在台中。

國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。圖／擷取自國民黨YT頻道
國民黨今天再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，表示錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向。圖／擷取自國民黨YT頻道

影片 大罷免 國民黨

延伸閱讀

合體盧秀燕宣傳反罷 侯友宜未現身引聯想...黃國昌：不必見縫插針

賴清德拋2030年前編9千億淨零 黃國昌嘆可笑：用火力發電又要淨零

喊話賴清德「收手吧」 盧秀燕：民進黨已成民主退步黨

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

相關新聞

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

陳佩琪指柯文哲被有計劃構陷 揚言到天安門抗議賴獨裁

台北市前市長柯文哲因京華城容積弊案被羈押禁見至今，柯文哲妻子陳佩琪今天點名內政部、監察院早在去年就計劃構陷柯文哲，指總統...

影／林岱樺涉詐領助理費 今與母攜手參拜重申清白：堅定選下去

高雄立委林岱樺參選高雄市長，在歷經起訴及爆料風波後，今早緊握母親的手前往鳳山天公廟參拜，她也重申，自己清清白白、乾乾淨淨...

軍公教明年無望加薪？ 賴士葆批：還在為罷免政治操作

傳因普發現金1萬元，明年軍公教不加薪。國民黨立委賴士葆批評，這根本拿軍公教加薪綁架普發現金，看來是為了823罷免，但大罷...

率律師團挺竹二反賄　范雲：選舉不乾淨 不是選民要的

第二波罷免8月23日投票在即，民進黨立委范雲今天偕4位公民律師及罷團代表在立法院舉行記者會，宣布成立「竹二挺公民抓鬼律師...

影／「萊爾校長」爆紅 國民黨今再推番外篇「錯的路 別上車」

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投CF ，影片上線4天已破40萬人次觀看，網友紛紛敲碗續集。國民黨今天再公布「萊爾公園番外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。