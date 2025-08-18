陳佩琪指柯文哲被有計劃構陷 揚言到天安門抗議賴獨裁

台北市前市長柯文哲因京華城容積弊案被羈押禁見至今，柯文哲妻子陳佩琪今天點名內政部、監察院早在去年就計劃構陷柯文哲，指總統賴清德就是要將柯文哲關押致死，她還說，自己未來要帶著柯文哲的相片，前往中國天安門廣場抗議民進黨政府。

社運人士、醫師蘇偉碩上午在立法院舉行「監委指鹿為馬，司法打手圖利誰」記者會，指控內政部與監察院涉違反法律見解，以指鹿為馬的方式政治追殺柯文哲。陳佩琪也出席記者會，感謝蘇偉碩站出來為丈夫發聲，並說內政部及監察委員蘇麗瓊早在去年就計劃構陷柯文哲。

陳佩琪說，蘇麗瓊過去也曾經在台北市政府服務，提案糾正造成多位公務人員牽連其中，甚至有人在過程當中因此喪失生命，身為提案監委應該站出來說清楚，到底是監察院配合內政部構陷，還是監察院被內政部誤導。

陳佩琪說明，我國都市計劃容積率採用雙軌制，多位證人的證詞皆證明京華城的容積獎勵於法有據、柯文哲並未做過任何指示，而是尊重公務人員的專業決定，從短暫交保到犯罪嫌疑重大，檢察官到底是基於什麼理由，沒想到她在法庭上提控訴，審判長竟然揚言「把人約束起來架到外面去」。

陳佩琪批評，自己也是經過國家考試看得醫師資格，「我在執行醫療任務碰到病人家屬挑戰，難道會叫警衛約束起來架到外面去嗎」，執業過程當然要以專業好好解釋，民進黨政府號稱民主自由，沒想到只會用最廉價的司法手段，就是要把柯文哲羈押致死。

陳佩琪說，儘管無法背著柯文哲的骨灰出國，她也要帶著丈夫的相片宣告全世界，「一個號稱民主自由的國家，兇惡殘暴的政府怎麼用司法迫害在野黨主席、造成我們家破人亡」，而此行的第一站就是中國天安門廣場。

陳佩琪還說，自己的情緒變得跟過去不太一樣，本來以為多吞幾個藥物可以變得較為正常，「發覺藥效無法持續很久，所以我就講到這裡。」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說明，陳佩琪不滿身在所謂的民主國家，竟然可以無視法規、客觀證據就入人於罪，擔憂台灣已經步上獨裁國家行列，未來還憑什麼指控中國是獨裁國家，這是對於台灣司法公正性最嚴正的指控，也是抗議賴清德總統要質疑他獨裁的人「去天安門戰獨裁」的說法。

媒體詢問，柯文哲委任律師近日聲請戒護進行健康檢查，同時也有民眾黨支持者擔心陳佩琪身體狀況。陳佩琪聽聞後表示，柯文哲有比較嚴重的心臟問題，去年3月也有住院進行相關手術，心律不整算是個不定時炸彈，如果無法即時做心電圖，就會造成很大的生命威脅。

