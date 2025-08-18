立院審查兒童托育服務法 小黨籲朝野支持監管雲入法

立法院社福及衛環委員會今天審查「兒童托育服務法」草案。時代力量等政黨表示，托育最迫切的改革就是「監管雲」，所有托育機構應強制安裝監視器，重點不是即時監控，而是證據保全。呼籲立委支持修法，讓事實留存。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午繼續逐條審查「兒童托育服務法」草案，邀衛生福利部次長呂建德列席。

時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，同時間在立法院群賢樓外舉行「支持監管雲入法，讓真相說話」記者會。

時代力量黨主席王婉諭指出，近年多起托嬰悲劇，孩子甚至還不會說話就離世，許多家長在調閱影像時屢遭阻礙。行政院版草案中，要求托育機構安裝監視器並雲端備份，以避免「硬碟壞了」、「記憶卡沒插」、「畫面遺失」等情況。

王婉諭說，沒有畫面就沒有真相，「監管雲」不是即時監控，而是證據保全，影像僅於重大爭議或疑似兒虐事件中，依法律程序由地方政府調閱，並記錄時間與用途。呼籲立委支持修法，讓事實留存，保障孩子、家長與托育人員。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，最迫切的改革就是監管雲，所有托育機構應強制安裝監視器，並每日自動上傳雲端、至少保存30日，並建立透明的調閱程序。行得正的業者無需恐懼，真正的壓力來自制度不清，呼籲立委把握機會，讓托育體系多一分安全與平等。

小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈表示，第一線托育人員面臨低薪、過勞、不被理解的困境，政府應改善待遇、補充人力、提供專業與心理支持，讓托育工作成為受尊敬的專業，並應發展社區互助與職場托育，讓照顧責任由社會共同承擔。

台灣基進組織部專員陳杰揚說，托育改革不僅是設備與監控，更需制度設計，包括充實訪視人力、合理評鑑與記點，並兼顧透明與人員保障。

