影／林岱樺涉詐領助理費 今與母攜手參拜重申清白：堅定選下去

高雄立委林岱樺參選高雄市長，在歷經起訴及爆料風波後，今早緊握母親的手前往鳳山天公廟參拜，她也重申，自己清清白白、乾乾淨淨，將會繼續參選下去。林媽媽則公開感謝民進黨中常委陳茂松一路相挺，給女兒帶來信心及力量。

立委林岱樺風波不斷，但她堅持參選到底，不會宣布退選，今早發出採訪通知，將與母親一起到鳳山天公廟參拜。母女兩人緊密牽手抵達，現場多名支持者迎接，林岱樺跟支持者熱情擁抱，支持者也不斷喊「岱樺加油」。

林岱樺與媽媽參拜後接受媒體聯訪。林岱樺說，在檢察官要求下，她居住的地方受限制，不能跟兄弟姊妹住一起，所以將近半年時間沒辦法看到媽媽；最近發生太多事情，媽媽將近80歲，還要為她非常操煩，所以今天帶媽媽來跟天公祖拜拜求平安，也在天公祖、鄉親及媽媽見證下，重申她清清白白、乾乾淨淨為民服務，在此祈求天公祖保佑，「給岱樺帶來氣力，繼續為民服務、為民打拚」。

林岱樺提及，自從父親林三郎去世後，她是媽媽最大的依靠，近來發生的事情很對不起媽媽，所以趁此機會向天公祖及市民宣示「我是清白，政治服務不容誣， 請媽媽及鄉親要相信她」。

林媽媽說，數月來常接獲鄉親反映「岱樺怎會褲子越穿越大條（變瘦）」，女兒20幾年來一步一腳印，用誠懇為百姓做事、很打拚，卻被這樣誣賴，以媽媽的心情來說非常不捨，希望藉由參拜讓此事可以順勢化解掉。

林媽媽特別點名感謝民進黨中常委陳茂松。林媽媽說，陳很年輕就認識林岱樺的父親，了解林家的家世與情形，林岱樺發生事情之後陳一路相挺，所以她在此代替林岱樺天上的爸爸向陳茂松致謝，感謝陳一路給林岱樺信心及滿滿的愛護。

受訪過後，媒體提問是否會堅定參選下去。林岱樺多次點頭，且用堅定語氣回應，「是的、沒錯」。 立委林岱樺母女兩人前往天公廟參拜，支持者看見後熱情擁抱並喊加油。記者徐白櫻／攝影 林岱樺（右三）今早攜同她的母親前往鳳山天公廟參拜，強調清白，會參選下去。記者徐白櫻／攝影 立委林岱樺說她跟媽媽已經半年沒見，兩人今日一起到廟宇參拜，林岱樺一路都緊握媽媽的手，展現貼心一面。記者徐白櫻／攝影 林岱樺（右三）今早攜同她的母親（右四）前往鳳山天公廟參拜，強調清白，會堅定參選下去。記者徐白櫻／攝影

