快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

邱泰源遭在野點名不適任 衛福部次長：政務官兢兢業業

中央社／ 台北18日電

衛福部長邱泰源遭在野黨點名不適任。衛福部次長呂建德今天說，邱泰源心情非常平靜，政務官每天都兢兢業業為民眾最佳利益拚搏；至於去留，呂建德說，「我們是堅實的團隊，成績就留給大家評分」。

726大罷免後，內閣改組傳言不斷，邱泰源遭在野黨點名不適任，他16日出席活動時提到，做部長「利也沒有，名也很慘」、做越多罵越多。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午繼續審查「兒童托育服務法」草案，邀呂建德列席。呂建德會前受訪表示，他與邱泰源互動時，邱泰源心情非常平靜，對衛服部來說，每天都是在為民眾最佳福祉拚搏，邱泰源最念茲在茲推動總統賴清德「健康台灣」計畫。

呂建德說，對政務官來說，每天都是兢兢業業為民眾最佳利益拚搏、為人民負責。邱泰源非常認真，在邱泰源帶領下，「我們是堅實的團隊，成績就留給大家評分」。

另外，時代力量指出，多年來因為沒有監視器畫面，導致無法釐清托育真相的嚴重情況，為了孩子、家長及托育人員的三方權益，全力支持「兒童托育服務法」通過行政院的「監管雲」版本，唯有客觀的畫面證據，才能還原真相、釐清責任。

呂建德表示，衛福部會聽取民眾、立委聲音，大家都希望兒童安全，「兒童最佳利益才是要考慮的部分」，樂意聽取社會各界意見。

托育 邱泰源 呂建德

延伸閱讀

肝基會31周年 許願沒有肝病的國度

憂邱泰源去留？ 呂建德：政務官每天都戰戰兢兢 以「福國利民」為宗旨

急診壅塞「三班護病比」何時入法？ 邱泰源：獎勵為主未來水到渠成

三班護病比114年入法？ 邱泰源：用獎勵水到渠成

相關新聞

奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就...

陳佩琪指柯文哲被有計劃構陷 揚言到天安門抗議賴獨裁

台北市前市長柯文哲因京華城容積弊案被羈押禁見至今，柯文哲妻子陳佩琪今天點名內政部、監察院早在去年就計劃構陷柯文哲，指總統...

影／林岱樺涉詐領助理費 今與母攜手參拜重申清白：堅定選下去

高雄立委林岱樺參選高雄市長，在歷經起訴及爆料風波後，今早緊握母親的手前往鳳山天公廟參拜，她也重申，自己清清白白、乾乾淨淨...

軍公教明年無望加薪？ 賴士葆批：還在為罷免政治操作

傳因普發現金1萬元，明年軍公教不加薪。國民黨立委賴士葆批評，這根本拿軍公教加薪綁架普發現金，看來是為了823罷免，但大罷...

率律師團挺竹二反賄　范雲：選舉不乾淨 不是選民要的

第二波罷免8月23日投票在即，民進黨立委范雲今天偕4位公民律師及罷團代表在立法院舉行記者會，宣布成立「竹二挺公民抓鬼律師...

影／「萊爾校長」爆紅 國民黨今再推番外篇「錯的路 別上車」

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投CF ，影片上線4天已破40萬人次觀看，網友紛紛敲碗續集。國民黨今天再公布「萊爾公園番外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。