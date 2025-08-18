邱泰源遭在野點名不適任 衛福部次長：政務官兢兢業業

衛福部長邱泰源遭在野黨點名不適任。衛福部次長呂建德今天說，邱泰源心情非常平靜，政務官每天都兢兢業業為民眾最佳利益拚搏；至於去留，呂建德說，「我們是堅實的團隊，成績就留給大家評分」。

726大罷免後，內閣改組傳言不斷，邱泰源遭在野黨點名不適任，他16日出席活動時提到，做部長「利也沒有，名也很慘」、做越多罵越多。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午繼續審查「兒童托育服務法」草案，邀呂建德列席。呂建德會前受訪表示，他與邱泰源互動時，邱泰源心情非常平靜，對衛服部來說，每天都是在為民眾最佳福祉拚搏，邱泰源最念茲在茲推動總統賴清德「健康台灣」計畫。

呂建德說，對政務官來說，每天都是兢兢業業為民眾最佳利益拚搏、為人民負責。邱泰源非常認真，在邱泰源帶領下，「我們是堅實的團隊，成績就留給大家評分」。

另外，時代力量指出，多年來因為沒有監視器畫面，導致無法釐清托育真相的嚴重情況，為了孩子、家長及托育人員的三方權益，全力支持「兒童托育服務法」通過行政院的「監管雲」版本，唯有客觀的畫面證據，才能還原真相、釐清責任。

呂建德表示，衛福部會聽取民眾、立委聲音，大家都希望兒童安全，「兒童最佳利益才是要考慮的部分」，樂意聽取社會各界意見。

