賴清德拋2030年前編9千億淨零 黃國昌嘆可笑：用火力發電又要淨零

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
823核三延役公投在即，身兼民眾黨主席的黃國昌與議員陳世軒今在新莊掃街催票。記者劉懿萱／攝影
823核三延役公投在即，身兼民眾黨主席的黃國昌與議員陳世軒今在新莊掃街催票。記者劉懿萱／攝影

823核三延役公投在即，身兼民眾黨主席的黃國昌與議員陳世軒今在新莊掃街催票，黃昨向賴清德總統喊話公開辯論，遭民進黨回嗆與2018年的自己辯論。黃國昌回應，民進黨故步自封、抱殘守缺，且可笑的是賴清德總統昨拋2030年前編9000億預算做淨零碳排，但在他們錯誤能源政策下，台灣電力是火力全開。

黃國昌說，今天核三延役催票的全國大車掃，並指現在是台灣能源轉型關鍵時刻，希望所有的台灣人民共同的參與台灣能源政策，不能被民進黨守舊意識形態綁架，台灣人民有權利決定台灣能源政策的，未來也希望民進黨能夠虛心地聆聽民意，為台灣未來的發展做出負責任的決策。

而和碩集團董事長童子賢昨受訪回應，民進黨立委莊瑞雄稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，童反嗆地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家。黃國昌指童說得非常好，過去這幾年台灣發展綠電出現貪腐、民進黨派系爭搶大餅醜陋嘴臉。

黃說，童子賢是民進黨智庫的副董事長，也是賴總統邀請的氣候變遷委員會成員，相信他的觀察清楚地反映實際狀況，也是很多台灣人民的心聲，重點是光電這塊利益大餅，在過去民進黨各個派系搶奪下產生巨大代價，竟然由台灣人民承受，賴清德總統不知道嗎？

黃國昌說，他希望賴清德總統可以冷靜下來，好好的想一想，這個國家發展的需要遠比民進黨派系想要獲取私人的利益來得重要得多。

至於黃昨向賴總統喊話，為核三延役公開辯論，遭民進黨發言人卓冠廷反嗆跟2018年的黃國昌辯論。黃說，凸顯民進黨故步自封、抱殘守缺，2018年以核養綠公投結果民進黨沒看到嗎？過去這幾年國際碳排趨勢、台灣發展AI產業需要電力、國際友人為了台灣國安呼籲，台灣至少要有一座核能發電廠，民進黨沒有看到嗎？

黃國昌指出，823就要投票了，民進黨高層、黨中央選擇躲起來，把年輕人跟公民團體推在前面，正因如此他才公開邀請民進黨主席賴清德，不管比照總統大選用辯論會還是說明會形式，他都願意配合，且可笑的是，昨天賴清德總統拋出2030年前編9000億預算做淨零碳排，但在他們錯誤能源政策下，台灣電力是火力全開。

黃說，白天是8成以上，晚上是9成以上是碳排的火力發電，一方面讓台灣能源政策使用高碳排火力發電？另外一面跟台灣人說，再給他9000億在2030年要淨零碳排，最基本邏輯都錯亂。台灣重要基載電力如果不留下核能發電，請問民進黨政府要發展AI產業、確保國家安全電力要從哪裡來？民主進步黨不應該再迴避問題。

