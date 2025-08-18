奉旨給飯又一樁？藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，期間又幫賴清德、蔡英文拍攝「在路上」競選影片，隔年文化部核定補助「零日攻擊」7131萬元，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2800多萬元補助，期間又幫賴清德、蔡英文拍攝「在路上」競選影片，隔年文化部核定補助「零日攻擊」7131萬元，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。圖／國民黨提供

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，國民黨今舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2872萬元補助，期間又幫賴清德、蔡英文拍攝「在路上」競選影片，隔年文化部核定補助「零日攻擊」7131萬元，質疑民進黨政府拿人民的納稅錢來滋養綠友友。

國民黨國政基金會副執行長凌濤指出，勞動部的勞動就業安定基金不只用在勞動部前部長許銘春的兩套禮服和演唱會，也豢養「零日攻擊」導演羅景壬的團隊，在2022年拍攝勞動節主題影片製作「阿紡洗衣店」，單支影片補助1069萬元，按讚數僅488；2023年羅接續接了「勞動節主題影片—紙紮篇」，補助971萬元，按讚數1761；2024年拍攝第三支影片「勞動萬歲—搬家篇」花了831萬元，按讚數只有202。

凌濤質疑，除了就業安定基金用途不符使用目的，審計部報告指，就安基金占未符用途支出的金額高達5174萬元，為何羅景壬團隊就高達2872萬元，總比例超過五成五？這看在其他優秀認真的藝文團體眼裡，為什麼錢都集中在羅身上，而且根本就不符原本就業安定基金的使用目的，這是嚴重弊端、明顯違法，行政院還要放任這些綠友友上下其手嗎？

凌濤也說，怎麼這麼剛好，羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就就業安定基金高達2000多萬元的大額補助；前面拿了政府的基金，後面幫賴清德、蔡英文拍競選影片擦脂抹粉，沒幾個月賴政府當選後，2024年4月11日，文化部又核定補助零日攻擊7131萬元，「大補助大成功，用政府的資源豢養自己人，奉旨給飯」，中間沒有上下其手、交相賊，全民都不會相信。

凌濤批評，726大罷免結果沒有給民進黨深刻警惕，當立委在檢驗這些奉旨給飯、豢養綠友友的事實，行政院官員的嘴臉完全不認帳、繼續執意要拿人民納稅錢補貼自己的政治意圖，勞工重要的就業安定基金，竟成為民進黨政務官和綠友友的個人就業安定基金，台灣人民看得下去嗎？

國民黨近日發布「萊爾校長」公投宣傳短片，大獲網友好評。凌濤酸，自己的文宣要自己出錢啊，不是像民進黨竟要拿社會資源豢養綠友友，還要投桃報李，全民看不下去，民進黨要用罷免阻擋民意監督，阻擋大家揭露這些腐臭不堪的補助內容，呼籲選民在823投下不同意罷免，終止賴清德搞亂台灣。

