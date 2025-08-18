快訊

軍公教明年無望加薪？ 賴士葆批：還在為罷免政治操作

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）

傳因普發現金1萬元，明年軍公教不加薪。國民黨立委賴士葆批評，這根本拿軍公教加薪綁架普發現金，看來是為了823罷免，但大罷免已大失敗，難道還要繼續把國民福祉當籌碼？不怕到時賠了夫人又折兵？軍公教要加薪，才能讓民間企業有加薪壓力，請行政院長卓榮泰別再想著政治操作。

據了解，軍公教員工待遇審議委員會日前已做出不加薪及加薪3%等正反版本，本周將提至行政院討論，待卓揆綜合考量後再拍板，但因中央財政差短，是否調薪有變數；傳言其中關鍵正是因為普發現金1萬元後，財政負擔沉重，因此決定不加薪。

賴士葆批評，行政院以普發現金造成財政負擔為理由，而取消軍公教加薪，看起來是為了823罷免，想要拿軍公教加薪綁架普發現金，呼籲民進黨可以放棄因罷免所做的任何政治操作，大罷免已然大失敗，難道綠營民代樂見行政院把國民福祉也當成籌碼，不怕到時賠了夫人又折兵？

賴士葆指出，政府調薪依財劃法過去是中央地方各負擔各半左右，推測中央大約負擔180億元左右，現在是用180億元綁架2000多億元？不是說我國今年經濟成長率4.5%、股市創新高？軍公教當然要加薪，才對民間企業有壓力而跟著加薪，卓榮泰別再想著要823前政治操作。

