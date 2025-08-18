憂邱泰源去留？ 呂建德：政務官每天都戰戰兢兢 以「福國利民」為宗旨

大罷免失利後，內閣改組傳言不斷，衛福部部長邱泰源屢次被點名下台，他透露心聲：做愈多被罵得也愈多，不過目標就是把政策做好，不在意個人去留。衛福部政務次長呂建德表示，政務官的職責就是戰戰兢兢過每一天，所有的出發點都是以「福國利民」為宗旨，為人民負責。

呂建德說，衛福部共同致力於服務公眾的最大利益，整個團隊是一支「堅定不移的團隊」，尤其部長每天念茲在茲在推動賴清德總統「健康台灣」計畫，內容涵蓋全台灣所有個人、家庭和社區的全面醫療體系，希望全面提升全民健康福祉。

至於衛福部長去留以及是否有內閣改組的可能性？呂建德強調，部長現在的心情非常平靜，一心一意為健康照護計畫全力付出，業務推動一定會追隨他的腳步。政務官的首要任務是每天為人民的福祉付出，部長勤勉認真領導所有同仁，績效的評估應該留給公眾。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議「兒童托育服務法草案」，時代力量、台灣基進、台灣綠黨在會前召開記者會，針對行政院版本第30條有關「監管雲」條文，呼籲支持入法，只有客觀證據才能守護孩子。呂建德認為，兒童的安全及最大利益是任何立法變更的首要考慮因素，樂於聽取社會各界的回饋意見。

