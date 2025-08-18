一人投票所怪象 投票即亮票

不記名投票是維持選舉不受外力干擾的重要方式。但全台有逾兩千所投票所，因為只有一名原民選舉人，導致在唱票時形同記名投票，有違憲法保障人民的秘密投票自由。去年參選原住民立委的Savungaz Valincinan（撒丰安．瓦林及那）建議中選會採「合併投票」或開放原民申請「移轉投票」，保障原民的秘密投票權。

原民移居到都會時，常因分散導致選舉人變少。每逢公職人員選舉，易發生一個投（開）票所內僅有一位原住民選舉人之情形。導致該名選舉人投票選擇的對象，在唱票時一覽無遺。審計部調查指出，去年總統及立委選舉，計有山地原住民投票所九六六所 、平地原住民投票所一○六九所，僅有一名選舉人。這種「一人投票所」雖較二○二○年大選少（逾三千所），但數量仍多。

Savungaz Valincinan透露，曾有戶籍在台北市的原民警察，在聚會時被當選人指著鼻子問：「你為什麼沒投我？」而這種「強迫亮票」也不只出現在都會區與「一人投票所」。

她舉例，在原鄉也會出現一個投票所只有一個家庭具投票權，開票後，父母對子女投了誰一清二楚，常有政治理念不同的原民家庭因「被迫亮票」失和。此外，有勢力的原民候選人也更容易「綁樁」、「固樁」選票。長久以來，許多原民因為擔心暴露政治傾向，寧可不投票。

中選會為了改善「一人投票所」怪象，曾函請各地選委會徵詢原民選舉人意願，將投票所改到其他投票所集中投票。但根據審計部調查，原民回覆人數不到五成。新北市等七個地方選舉委員會，更因轄區內多數原住民選舉人戶籍屬寄居性質（籍在人不在），回覆率低到只有一成到三成。

Savungaz Valincinan指出，會有「被迫亮相」問題的不只「一人投票所」。依據她的經驗，只要是原民選舉人不到十人的投票所，開完票就會知道誰投了誰。她認為審計部的評估不夠完整，應從「一人投票所」擴大到「十人投票所」。她建議選前便可規畫，將十人以下的投票所整併投票。

