曾文生、龔明鑫 經長熱門人選

聯合報／ 記者林銘翰邱琮皓黃婉婷沈能元／台北報導

賴清德總統支持度近期明顯下滑，前副總統呂秀蓮建議其請辭民進黨主席、考慮跨黨派組閣延攬全國人才。民眾黨秘書長周榆修昨天表示，聯合內閣不是現在應該思考的事情，而是賴總統有沒有把話聽進去，「大半都是民進黨老前輩的忠言，對於賴總統來說也許很逆耳」。

對於內閣傳將局部改組，經濟部長郭智輝因頻頻失言惹議，上任不到一年就有三名次長接連請辭，被點名是改組頭號人選，傳出曾任經濟部次長長達六年的台電董事長曾文生可能接棒，另外，具備財經背景的行政院秘書長龔明鑫也有呼聲，曾、龔兩人都是被視為「即戰力」、能應對當前國會生態的經長可能人選。

另位屢遭點名下台的衛福部長邱泰源，他自嘲擔任部長「利也沒有，名也很慘」，卻遭名嘴周玉蔻批評「個人平庸、俗不可耐也罷了，偏偏現在還扛了個閣員頭銜」。邱昨天說：「面對指教，虛心承擔。」

呂秀蓮先前主持「第五屆東亞和平論壇」，談及賴總統任期還有三年多的時間，她認為民意檢驗施政是民主的基本，自己過去也建議前總統陳水扁當一位全民總統，「若要治理好國家，就應有所取捨」，賴總統必須多聽取民意、延攬更多全國人才，甚至應該考慮跨黨派重新組閣。

民眾黨昨舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，民眾黨立委陳昭姿說，呂秀蓮一再提出衷心、痛徹心扉的建言，希望賴總統能夠傾聽民進黨前輩的勸告，「畢竟陳前總統跟呂前副總統曾經帶你們打過美好的一仗」。

呂秀蓮 郭智輝 賴清德 經濟部長

曾文生、龔明鑫 經長熱門人選

