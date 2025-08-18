誰戰黨魁？盧媽媽按讚 朱擁抱回應

國民黨主席將改選，被視為熱門人選的台中市長盧秀燕傳出考慮不接棒，她昨與黨主席朱立倫在藍營立委楊瓊瓔的反罷造勢同台，特別牽起朱的手，誇朱不管是在地方、立委選舉或是對抗大罷免，都表現很好，「媽媽給你按個讚」，引發外界想像空間。

朱立倫過去多次表態「願意交棒」，盧秀燕選不選黨主席也備受外界矚目。兩人昨上午現身楊瓊瓔在大雅舉辦的反罷免造勢活動，盧秀燕宣講時牽起身旁朱立倫的手，強調朱這幾年擔任國民黨主席，二○二二年拿下多數縣市首長，二○二四年贏得立法院多數席次，更在七二六達成反罷免「全壘打」，表現好不好有目共睹，她要給朱拍拍手，「媽媽給你按個讚」。

盧也提到，上周參加行政院會，有人說她在院會「很凶」，但身為市長，代表的是各地方政府乃至基層民眾，台中一般性補助款遭刪卅二億元，不只台中，各地方政府都很辛苦，她既然被稱作「媽媽市長」，就要說媽媽該說的話，這就是「為母則強」。

站台過程中，盧秀燕數度以大拇指比讚，朱立倫也比讚、擁抱回應，並稱讚盧是「最美的、最有能力，可以為台中、為台灣打拚」。

對於黨主席選舉一事，朱受訪時僅說，現在最重要目標是八二三全黨團結一致，反惡罷、戰獨裁，沒有任何時間與空間關注其他事。

「盧秀燕的確是目前檯面上最接近這個位置的人選，但期待也是一種負擔。」藍營人士坦言，盧遲遲對「選不選黨主席」不表態，已在黨內累積一定程度的失落情緒，支持者能理解盧接任黨主席有許多困難，比如市政、黨務兩頭燒等，但連表態都沒有，恐讓人對她是否願意承擔重任而流失信心。

藍營人士直言，八二三第二波大罷免開票結束的傍晚，就是黨內要求盧秀燕表態的最後期限。無論選不選黨主席，背後都有許多工作要做，即使不選，她也必須掌握主動性與話語權，因此盧這幾天勢必有所作為，為楊瓊瓔站台時對朱立倫的一席話，可能就是這些動作的一部分。

