擴大舉債用於軍購…學者：惡性循環 有能力打仗嗎

明年度中央政府總預算上看三兆元，同時將有多項特別預算，我國恐迎來高額舉債時代。學者直言，總預算膨脹問題短時間內無解，時間可能短則三年、長則延續十年之久，其中增加對美軍購就是關鍵因素，但如此不僅無力解決對美貿易順差情況，可能也無法挹注國內經濟發展。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，這種現象可能在未來幾年成為常態，「最少延續三年，多的話到十年」，總預算仍然將快速大量膨脹，最關鍵的因素還是在於軍購，從台美展開關稅談判至今，美國總統川普的態度很清楚，亦即軍費支出提升至ＧＤＰ占比百分之三。

曲兆祥也說，未來相關預算只會連年增加。他認為，撇除掉財政紀律的問題，更嚴重的在於財源問題，遠比立法院刪減預算還要重要，政府顯然不願意增稅，因為害怕會影響選票，但是也不能走一步算一步，或者把問題推給地方補助款，而面對總預算規模不斷膨脹，立法院也應該注重政府效能問題，「刪減預算本來就應該做，但政府效能恐怕比刪減來得重要許多。」

政大金融系兼任教授李桐豪表示，財政部、主計總處過去宣稱國民租稅負擔僅在百分之十二左右，其實是在欺騙人民，因為沒有包含社會安全捐，如今政府還要擴大舉債用於軍購，「這些預算無力解決對美貿易順差的情況，也無法挹注國內的經濟發展，如此政府應該譴責」。

李桐豪憂心，我國出口美國產品比重占三成，當中三成為傳產業、七成為科技業，關稅問題無法解決，將會大力衝擊傳產，而科技業同樣也遭到美國威脅。

他說，屆時如果進而影響就業，又要花更多預算在社福，「惡性循環，國力衰落，又怎有能力打仗？」還是要弄清楚優先順序，政府有責任維持和平，但不是靠軍購維持，只會把台灣變戰場。

商品推薦