卓內閣舉債將破兆 在野憂衝擊社福
明年度中央政府總預算案將於廿一日行政院會拍板，受新版財劃法下放中央財源影響，明年舉債額度上看三四○○億元，若再加計風災、韌性特別預算，以及上看七千億元的軍購特別預算，卓內閣恐將面臨逾一兆元的高額舉債，在野憂心國防預算恐有排擠效應，衝擊社福等預算。
行政院長卓榮泰本周將向賴總統報告明年度總預算，再於周四行政院會拍板。本報先前掌握，明年歲出約維持三兆元正成長，但歲入受財劃法、稅收減少影響，約落在二點七兆元左右，明年度為赤字預算，差短部分將舉債支應。政院人士強調，明年度總預算還在調整，尚未拍板。
除明年度總預算差短三千餘億元須舉債，近日立法院三讀通過的六百億元風災特別條例，移用歲計賸餘後仍差一二五六億元的韌性特別條例，以及預計下會期送入立法院、規模約落在六至七千億元的軍購特別預算，合計舉債金額將上看一兆元。
國民黨籍財政委員會召委賴士葆認為要待預算細節，以今年度總決算出來後才能整體評估，但現在看起來一定是擴大舉債，他尤其擔心國防，若將國防部預算加上軍購特別預算，占比可能為所有預算中的第一名，屆時一定會壓縮到社福預算。
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也認為，大家最在意的是明年總預算案是否會依新版財劃法編列地方統籌分配款，而軍購特別預算也尚待具體細節，她表示，政府應該要好好說清楚，但現在就能預見可能金額不小，就怕到時候會排擠到其他預算。
民眾黨團副總召張啓楷表示，觀察審計部最近公布決算報告，當中就有很多不當支出或執行率太差的項目。
他認為預算該用則用，不該用就減少，而非一味膨脹，政院應該先好好檢視浮濫、浪費之處及相關弊案，有些部分也不需要急著舉債。
軍公教調薪有變數
此外，軍公教員工待遇審議委員會日前已做出不加薪及加薪三％等正反版本，本周將提至行政院討論，待卓揆綜合考量後再拍板，但因中央財政差短，是否調薪有變數。
