黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今到南投進行核三延役公投座談。圖／簡千翔議員服務處提供
民眾黨主席黃國昌（左）今到南投進行核三延役公投座談。圖／簡千翔議員服務處提供

民眾黨主席黃國昌今到南投進行核三延役公投座談，他表示，台灣要發展高科技產業，但電在哪裡，批執政黨相當不負責任，能源政策還停留在10幾年前沒長進；他也大爆，經濟部長郭智輝即將要被民進黨「斷尾求生」，快要下台了。

黃國昌指出，黃仁勳來台也提到發展人工智慧需要足夠能源，電力很重要，但執政黨很不負責任，只說要AI、輝達、Google、Apple等來台設廠，要發展AI、超級電腦等，希望高科技產業別被追過去，但電在哪裡，沒電都只是口號、空談。

民眾黨早在柯主席去年還在任時就曾與黨團討論是否要修「核管法」，因核管法所授權的行政命令，核電廠延役須在運轉40年到期前5年提申請，也就是核三延役應該在2020年就該提出申請，但已經2024年因此有討論是否推修法。

民眾黨去年評估認為，若民進黨有想廢除延役前5年申請條款將全力支持，但執政黨沒開口；藍白兩黨內部其實都分兩派，一派認為應修法，一派則認為錯誤的能源政策該由當家的執政黨負責，所以不雞婆的主動提出修法，最後沒結論擱置。

不料到今年初發現「這執政黨腦袋裡都沒在想國家的事情」，該有人把國家撐起來，不能再空轉，才決定要修核管法，但立法院5月在修核管法時，在野黨擔心電不夠用時，綠委反對卻講不出理由，還在台上喊大罷免大成功，相當不負責任。

黃國昌痛批，在野黨修核管法是要讓執政黨、讓賴清德在能源政策有下台階，結果修法完當晚，行政院長卓榮泰就立刻說絕不考慮讓核三延役，如今的公投就是要對賴清德錯誤能源政策的不信任投票，讓公投結果變成民進黨的法律義務。

而電力即國力，但民進黨對能源政策的想法還停留在10幾年前沒長進，他也大爆，經濟部長郭智輝將被民進黨「斷尾求生」快要下台了；立委游顥也到場致意，黃為此呼籲鄉親挺核三延役、游顥及馬文君，用選票教訓民進黨，也打醒賴清德。

民眾黨主席黃國昌（左）今到南投進行核三延役公投座談。圖／簡千翔議員服務處提供
民眾黨主席黃國昌（左）今到南投進行核三延役公投座談。圖／簡千翔議員服務處提供

民進黨 執政黨 能源政策

延伸閱讀

侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確

批民進黨823公投不論述、宣傳熄火 黃國昌喊賴清德出來辯論

影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉

南下挺楊瓊瓔 黃國昌透露：靠她關鍵一票讓「國發基金調查報告」送出

相關新聞

黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

民眾黨主席黃國昌今到南投進行核三延役公投座談，他表示，台灣要發展高科技產業，但電在哪裡，批執政黨相當不負責任，能源政策還...

賴清德總統2030前砸9000億淨零排碳 北榮「空瓶回收機」實現健康永續

氣候變遷、全球暖化衝擊衛生體系。醫療院所積極節能減碳，以達到淨零排碳目標，台北榮總與台灣氣候與健康聯盟今共同舉辦「院長永...

賴清德：氣候變遷是台灣跨世代的挑戰 請醫界守護國人與地球健康

台北榮總下午舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，賴清德總統出席致詞表示，氣候變遷影響人類健康、糧食安全與生存環境...

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

國民黨主席即將改選，台中市長盧秀燕選不選的流言甚囂塵上，今天她與黨主席朱立倫同台，特別誇朱「媽媽給你按個讚」，再引起外界...

翁曉玲稱推動年改回復正義 吳思瑤：犧牲現職權益

國民黨團副書記長翁曉玲今天說，考量物價通膨等因素，現在是非常好的時刻推動年改，回復相當程度的正義；民進黨團幹事長吳思瑤表...

屢被點名下台…邱泰源自嘲「名慘利空」 名嘴周玉蔻狠酸：誠實豆沙包

內閣近日傳出將於8月26日第大罷免投票後進行改組，衛福部長邱泰源屢遭點名下台。邱泰源昨天在公開活動時，罕見有感而發，感慨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。