黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

民眾黨主席黃國昌今到南投進行核三延役公投座談，他表示，台灣要發展高科技產業，但電在哪裡，批執政黨相當不負責任，能源政策還停留在10幾年前沒長進；他也大爆，經濟部長郭智輝即將要被民進黨「斷尾求生」，快要下台了。

黃國昌指出，黃仁勳來台也提到發展人工智慧需要足夠能源，電力很重要，但執政黨很不負責任，只說要AI、輝達、Google、Apple等來台設廠，要發展AI、超級電腦等，希望高科技產業別被追過去，但電在哪裡，沒電都只是口號、空談。

民眾黨早在柯主席去年還在任時就曾與黨團討論是否要修「核管法」，因核管法所授權的行政命令，核電廠延役須在運轉40年到期前5年提申請，也就是核三延役應該在2020年就該提出申請，但已經2024年因此有討論是否推修法。

民眾黨去年評估認為，若民進黨有想廢除延役前5年申請條款將全力支持，但執政黨沒開口；藍白兩黨內部其實都分兩派，一派認為應修法，一派則認為錯誤的能源政策該由當家的執政黨負責，所以不雞婆的主動提出修法，最後沒結論擱置。

不料到今年初發現「這執政黨腦袋裡都沒在想國家的事情」，該有人把國家撐起來，不能再空轉，才決定要修核管法，但立法院5月在修核管法時，在野黨擔心電不夠用時，綠委反對卻講不出理由，還在台上喊大罷免大成功，相當不負責任。

黃國昌痛批，在野黨修核管法是要讓執政黨、讓賴清德在能源政策有下台階，結果修法完當晚，行政院長卓榮泰就立刻說絕不考慮讓核三延役，如今的公投就是要對賴清德錯誤能源政策的不信任投票，讓公投結果變成民進黨的法律義務。

而電力即國力，但民進黨對能源政策的想法還停留在10幾年前沒長進，他也大爆，經濟部長郭智輝將被民進黨「斷尾求生」快要下台了；立委游顥也到場致意，黃為此呼籲鄉親挺核三延役、游顥及馬文君，用選票教訓民進黨，也打醒賴清德。 民眾黨主席黃國昌（左）今到南投進行核三延役公投座談。圖／簡千翔議員服務處提供

商品推薦