黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了
民眾黨主席黃國昌今到南投進行核三延役公投座談，他表示，台灣要發展高科技產業，但電在哪裡，批執政黨相當不負責任，能源政策還停留在10幾年前沒長進；他也大爆，經濟部長郭智輝即將要被民進黨「斷尾求生」，快要下台了。
黃國昌指出，黃仁勳來台也提到發展人工智慧需要足夠能源，電力很重要，但執政黨很不負責任，只說要AI、輝達、Google、Apple等來台設廠，要發展AI、超級電腦等，希望高科技產業別被追過去，但電在哪裡，沒電都只是口號、空談。
民眾黨早在柯主席去年還在任時就曾與黨團討論是否要修「核管法」，因核管法所授權的行政命令，核電廠延役須在運轉40年到期前5年提申請，也就是核三延役應該在2020年就該提出申請，但已經2024年因此有討論是否推修法。
民眾黨去年評估認為，若民進黨有想廢除延役前5年申請條款將全力支持，但執政黨沒開口；藍白兩黨內部其實都分兩派，一派認為應修法，一派則認為錯誤的能源政策該由當家的執政黨負責，所以不雞婆的主動提出修法，最後沒結論擱置。
不料到今年初發現「這執政黨腦袋裡都沒在想國家的事情」，該有人把國家撐起來，不能再空轉，才決定要修核管法，但立法院5月在修核管法時，在野黨擔心電不夠用時，綠委反對卻講不出理由，還在台上喊大罷免大成功，相當不負責任。
黃國昌痛批，在野黨修核管法是要讓執政黨、讓賴清德在能源政策有下台階，結果修法完當晚，行政院長卓榮泰就立刻說絕不考慮讓核三延役，如今的公投就是要對賴清德錯誤能源政策的不信任投票，讓公投結果變成民進黨的法律義務。
而電力即國力，但民進黨對能源政策的想法還停留在10幾年前沒長進，他也大爆，經濟部長郭智輝將被民進黨「斷尾求生」快要下台了；立委游顥也到場致意，黃為此呼籲鄉親挺核三延役、游顥及馬文君，用選票教訓民進黨，也打醒賴清德。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言