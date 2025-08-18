內閣改組 五首長遭點名換將

內閣改組勢在必行，行政院長卓榮泰日前暗示，「必要時，會對重要人事做應有處理。」民進黨內點名，經濟部長郭智輝將下台。至於由誰接棒經長，現傳出行政院秘書長龔明鑫、台電董事長曾文生是呼聲最高的人選。

726大罷免結果，國民黨保住24席立委，被視為執政團隊的一大警訊，加上與美國對等關稅最終談判結果尚未出爐，先前又有疊加關稅說不清楚的風波，卓揆已表示，未來在政策與人事會有更多明顯、具體、有效的調整，以回應民意。

民進黨內對於卓內閣亦有不少檢討聲浪，據了解，目前點名郭智輝、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文，都可能在這波內閣改組中換將。

外界認為，本周六（23日）將舉行大罷免第二波投票、核三重啟公投，內閣改組時點將落在23日後，投票結果也將牽動人事變動。

知情人士透露，郭智輝來自業界，上任以來快人快語，帶來爭議，不僅讓在野黨撿到槍，連執政黨立委都得頻頻為部長辯護，可能會在這波改組中下台；府院認為，下個經長人選必須了解政府運作、熟悉經濟部業務，面對重要的能源轉型也應有能力辯護、具宏觀藍圖。

據了解，在此前提下，龔明鑫、曾文生是目前呼聲最高的人選。

龔明鑫出身財經智庫，曾擔任經濟部次長、國發會主委，更熟悉半導體等科技產業發展、台美經貿動態，也是2050淨零轉型政策的重要掌舵手，他高EQ、具親和力且善於溝通，更是目前朝小野大的政局所需人才，「回娘家」執掌經濟部，是高層選項之一。

曾文生地方、中央歷練完整，曾任經濟部次長，主責能源政策，在經濟部次長任內經歷能源轉型政策布局，在國際能源價格飆漲時督導能源部門，2021年重啟核四公投時，理性、堅定發言博得好評，樂於溝通、言行得體，是經長熱門人選之一。

財經部會方面，劉鏡清擔任國發會主委以來，與產業界互動良好，也擘劃AI新十大建設、六大區域旗艦計畫等政策，受到倚重，但也傳出他因健康因素，可能在完成階段性任務後，在這波改組中離開內閣團隊。 圖／經濟日報提供

