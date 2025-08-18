聽新聞
賴總統：2030年前編9000億投入淨零

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
賴清德總統昨天出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，致詞時表示，2030年前投入9000億元，推動能源、產業與生活三大轉型。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，致詞時表示，2030年前投入9000億元，推動能源、產業與生活三大轉型。記者林伯東／攝影

極端氣候衝擊各衛生醫療體系，台北榮總、台灣氣候與健康聯盟昨舉辦「院長永續講堂」，總統賴清德出席時表示，氣候變遷對策委員會制定二○五○年淨零排碳目標，預計於二○三○年之前，編列九千億元，盼帶動民間共同投資新台幣四兆元，讓能源轉型更安全，產業轉型更有競爭力。

賴清德表示，政府整合跨部會，推出「健康台灣五大支柱」，希望強化永續醫療生態，醫界攜手前行，讓民眾從日常就醫中真切感受永續醫療的溫度與價值。更重要的是，全台灣二三五○萬人能夠活得久、活得健康、活得快樂，這是跨黨派、跨族群、跨地域的全民運動。

在五大支柱中，「健康台灣深耕計畫」與永續、ESG等議題有關，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻說，這是五年期計畫，總經費四八九億元，涵蓋優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧科技醫療、社會責任醫療永續等，希望醫界提出創新提案，鼓勵降低碳足跡，朝著綠色醫療轉型。

「守護國人健康，也要守護地球的健康。」賴清德說，除了颱風或短時強降雨帶來的水災，氣候變遷帶來的極端氣候還可能帶來熱浪、氣溫上升等，嚴重影響傳染病傳播、糧食安全等，對健康、生活、生存影響更大。前總統蔡英文曾宣示「二○五○年淨零排碳」，這是台灣永續發展目標，不會因為時空轉變、地緣政治變化而有所改變。

賴清德表示，氣候變遷對策委員會制定二○五○年淨零排碳目標，包括二○三○年較二○○五年減碳百分之廿八加減百分之二，另有能源、製造、住商、交通、農業、環境等六部門提出行動方案。再者，健保總額持續成長，今年編足癌藥基金一百億元，用多少、補多少。

北榮總院長陳威明以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題，發表醫院永續成果，北榮重粒子中心是「吃電怪獸」，一年電費三千多萬，為此，著手降低用電度數，包括更換燈具、冷水主機等，院內上半年總用電度數五千多萬度，較去年同期減少三百多萬度，降幅百分之五點八五。

腹部磁振造影檢查排碳量、用電度數，超過電腦斷層的一倍，為超音波卅三倍，北榮強調，如可使用超音波檢查，就不安排磁振造影。

