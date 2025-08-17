賴清德總統2030前砸9000億淨零排碳 北榮「空瓶回收機」實現健康永續

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
賴清德總統（左三）下午出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，並與北榮院長陳威明（左起）、總統府國策顧問陳志鴻、中華民國無任所大使簡又新、衛福部部長邱泰源、台灣氣候與健康聯盟秘書長周麗芳一同合影。記者林伯東／攝影
氣候變遷、全球暖化衝擊衛生體系。醫療院所積極節能減碳，以達到淨零排碳目標，台北榮總與台灣氣候與健康聯盟今共同舉辦「院長永續講堂」，賴清德總統親自出席指出，氣候變遷對策委員會已制定2050年淨零排碳目標，預計2030年前編列9000億元，並希望帶動民間共同投資新台幣四兆元，讓能源轉型更安全，產業轉型更有競爭力，展現政府對氣候變遷與健康議題的高度重視。

「我們要守護國人健康，也要守護地球的健康。」賴清德總統說，氣候變遷帶來的極端氣候，不僅是颱風或短時強降雨帶來的水災，其所帶來的熱浪、氣溫上升等，包括傳染病傳播、糧食安全等，對健康、生活、生存影響更大。他說，2050年淨零排碳從蔡英文總統宣示開始，一直是台灣永續發展的目標，沒有因為時空轉變、地緣政治的變化而有所改變。

賴清德說，氣候變遷對策委員會已制定2050年淨零排碳目標，包括2030年較2005年減碳28％正負2％，2032年則減碳32％加減2％，2035年則減碳38％加減2％，包括能源、製造、住商、交通、農業、環境等6個部門提出行動方案。另，健保總額持續成長，今年會編足癌藥基金一百億元，且用多少、補多少。政府也推動人工智慧十大建設，包括醫療、法律及金融三大領域擁有主權AI特別資料，也盼獲得醫界支持。

「極端氣候的危機，就是健康的危機。」總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻說，賴清德總統所擘畫的「健康台灣」國政願景，經過政府的全力推動，目前已具體建構出「健康台灣五大支柱」，包括推動國家癌症防治計畫、落實888三高防治計畫、強化全民心理健康韌性、啟動「健康台灣深耕計畫」及優化全民健保永續發展。

陳志鴻強調，未來氣候變遷的挑戰不會少，但要務實地找出解決問題的辦法；賴總統有魄力的啟動「健康台灣深耕計畫」以五年總經費489億元，涵蓋四大範疇，包括優化醫療工作條件、多元人才培育、智慧科技醫療、社會責任醫療永續。他說，日前已完成健康台灣深耕計畫的各醫院審查，最後要規畫那些項目將由衛福部拍板定案。

台北榮總院長陳威明今以「台北榮總ESG：創新與發展」為主題，發表醫院永續成果。陳威明說，全球各地如印度、日本、南韓、中國廣東等地及台灣台南近期都發生大豪雨災情，可見氣候變遷對人類健康的安全，節能減碳刻不容緩。

台灣醫療機構排碳量占國家的4.6%，高於全球的4.4%。陳威明說，如北榮的重粒子中心是「吃電怪獸」，一年要3000多萬電費，院內總電費一年要4億多，目前也著手將用電度數下降，包括更換燈具、冷水主機，讓北榮今年1至6月總用電度數達5千多萬度，較去同期減少300多萬度，降幅達5.85%，且醫院40%面積已經綠化，形成一個生態醫院。

陳威明指出，如腹部磁振造影檢查的排碳量和用電度數超過電腦斷層的一倍，較超音波高33倍，如果可以用超音波檢查的，就不需要磁振造影檢查。此外，北榮導入空瓶回收機，一個月來已回收1.3萬個空瓶、9000多個廢電池，提供兌換忘憂湖魚禽飼料選擇，讓回收不再顯得單調乏味，從生活細節實踐健康與永續。

台灣永續能源研究基金會董事長、台灣氣候與健康聯盟理事長簡又新說，該聯盟期盼與國際接軌、增加醫院韌性，減少氣候產生的健康問題；其次為支援國家政策，如氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會、全社會防衛韌性委員會等，第三、今年為超高齡社會元年，透過健康台灣深耕計畫一同努力，讓醫院可以永續發展。

簡又新指出，「台灣氣候與健康聯盟」自2024年成立以來，已匯聚84家會員單位，其中有21家醫學中心、35家地區醫院，並舉辦多場院長級對話與專題講座，促進跨院經驗交流與政策倡議。未來，聯盟將持續推動政策建議與國際接軌、知識教育與跨界對話，以及永續醫療指標與實踐平台，協助醫院快速掌握環境與健康交會點上的風險與機會。

台北榮總院長陳威明說，北榮導入空瓶回收機，一個月來已回收1.3萬個空瓶、9000多個廢電池，提供兌換忘憂湖魚禽飼料選擇，讓回收不再顯得單調乏味，從生活細節實踐健康與永續。記者沈能元／攝影
永續 減碳 氣候變遷

