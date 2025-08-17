軍公教年金修法有望？ 朝野還在拉鋸

軍公教年金逐年調降的政策，將有機會恢復了。立法院長韓國瑜日前明確指出，「軍公教退休法該修了」，並強調會在823罷免結束後盡速推動。國民黨團與藍委們也已陸續提出多項「停砍年金」修法草案。但民進黨團批評，年金改革不能走回頭路，若再放寬或回復舊制，恐將加重財政負擔。

韓國瑜率先預告

民進黨政府自2018年起逐年減少軍公教退休年金1.5%，至2029年所得替代率將降為最高60%、最低30%，多年來引發退休軍公教團體不平、反彈，認為違反法不溯及既往與誠信原則。國民黨為此提出《公務人員休資遣撫卹法》修正草案，主張停止所得替代率逐年調降，但因全台立委大罷免，導致推動停砍年金布局的時程延宕。

立法院長韓國瑜近日預告，823罷免選舉結束後將推動修法，針對軍公教年金改革重新檢討。國民黨立委翁曉玲17日受訪時也表示，軍公教退休金多年遭砍，加上物價通膨壓力，現在正是推動改革、恢復正義的最佳時機。國民黨團與藍委們也已陸續提出多項「停砍年金」修法草案。

民進黨反對走回頭路

不過，民進黨團批評，年金改革不能走回頭路，若再放寬或回復舊制，恐將加重國家財政負擔，提前耗盡退撫基金，進而衝擊未來世代的退休保障。對此，經民連智庫召集人、律師賴中強則說，民進黨輸了普發現金，還要再輸年改嗎？他提出，若行政院要普發現金，可考慮微調方案，兼顧公平與弱勢保障。

國民黨立委翁曉玲17日上午出席民眾黨舉辦的「百人連署挺核三、穩定台灣乾淨未來專家學者記者會」時會前受訪強調，軍公教人員的退休權益一直是國民黨立委關注的重點。她痛批，民進黨政府先前推動的年金改革，是「違反誠信、違反法律不溯既往原則」的惡法，導致軍公教人員權益受損甚鉅。

違反誠信年改必修法

翁曉玲指出，這些年來軍公教年金一再被削減，如今在物價高漲的環境下，更突顯保障退休人員基本生活的重要性，因此她認為「現在是非常好的時刻，必須推動改革，讓軍公教退休人員恢復正義」。

賴中強則指出，經民連方案是提醒賴政府要拿回社福政策主導權，否則藍營已成功提高原住民禁伐補償、警察年金替代率至80%、普發現金一萬元等政策；韓國瑜又預告823之後要再修公務員年改，若真的修回去，國家將由誰執政？他認為，擘畫國家願景、設定政治議程並說服國民支持，是總統的責任與權力。

要不要開公聽會？

賴中強強調，民進黨人，你們是忘記人民當年就是不滿意中國國民黨將國家資源分配獨厚軍公教與大財團，希望實現公平社會，才支持民進黨嗎？你們是忘記自己當年推動老農年金、勞保年金化與國民年金？賴中強呼籲，民進黨應找回初心，落實公平分配社會成果，保障每位國民基本生活條件。

對此，有民進黨立委表示，不管任何方案，都應該透過公聽會充分被表達。



也有網友認為，「藍白立委全力合作定可成功，別再開公聽會了，拜託，那都是綠粉的拖延戰術，藍白要拿出魄力，不要讓支持者失望才對。」

