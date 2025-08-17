人在美利堅心在美麗島 盧世祥出新書與方菊雄暢談

資深新聞工作者盧世祥新書「純情的台灣人-台美人，人在美利堅心在美麗島」今天在花蓮新城舉行分享會，慈濟大學前校長方菊雄貴賓身分出席，暢談在美國為台灣付出的故事。

新書發表會在東社發言人陳財能新城鄉辦公室舉行，邀請與談人前台北藝術大校長楊其文，以及與花蓮關係深厚的資深台美人方菊雄與會。

方菊雄說，他是高雄大寮人，1965年負笈美國，取得堪薩斯大學小麥研究博士學位，後來進入哥倫比亞醫學院轉進人類遺傳研究，因為學校內的台灣山地舞表演活動而被列為政黨「黑名單」，讓他24年回不了家（台灣）。

方菊雄指出，看到很多在美台灣人在自己的領域貢獻，自己只是其中一顆豆子；因滯美讓他連父親過世最後一面都沒見到，回想起在美為台灣奔走的辛酸甘苦，有遺憾但不後悔。

陳財能特別介紹方菊雄，方曾擔任台灣同鄉會紐約會長、全美台灣同鄉會2任副會長、首屆世界台灣同鄉會在維也納成立大會的推手之一及美國代表、組織支持贊助台灣政治工作者的美東夏令營（前身為基督教徒退修會）靈魂人物及美國陳文成基金會會長。1992年應時任衛生署長李明亮之邀回台協助籌設慈濟大學，後來擔任慈濟大學第3任校長。

楊其文表示，台灣民主、科技上的成就，背後英雄有一群台美人努力而來，這本「純情的台灣人-台美人」補足台灣戒嚴時的歷史缺塊，帶領讀者洞見勇敢至性的台灣真情。

書中以10章篇幅在書中刻畫至少70萬台美人社群，如何在遠方守護台灣，為民主與自由默默耕耘；橫跨台灣戰後數十年風雲變幻，記錄他們在威權時代挺身而出，冒著被監控、恐嚇，甚至列入「黑名單」的風險，並遊說美國國會支持台灣民主運動。至今仍持續透過推動軍售、爭取國際發聲，為台灣未來奮鬥不懈台美人的奮鬥足跡，每一步都是對家鄉最深切的回應。

盧世祥說，書名取「純情」，意思是奉獻、犧牲、不求回報，這群台美人跨洋愛鄉、默默付出，是台灣人美好的國民性。此書不僅是歷史紀錄，更是一封寫給台灣社會的情書，向奉獻者致敬，也期盼喚起台灣人、特別是年輕人正視民主自由得來不易，不是憑空恩賜，而是無數人犧牲與堅持，以青春和信念換來的成果。

盧世祥說明，書中描寫台美人與當時台灣威權當局的鬥爭，展現智仁勇，最終促成家鄉民主自由。他們以行動反抗黨國，如黃文雄等人的「四二六刺蔣案」、張燦鍙化名「阿美」闖關、李應元以「阿火」返鄉活動、陳正修改姓埋名辦報，與黨國鬥智；陳文成、陳翠玉甚至以身相殉，以仁的高貴心靈實現理想。智仁勇三者兼具，才能成就家鄉民主大事。

在美國的約70萬台美人（Taiwanese Americans），人才輩出，打拚奮鬥，各方成就斐然。這本書是盧世祥出版的第13本書，他感慨台美人濟濟多士，難以盡錄，書中舉出有幸親自接觸者，希望能拋磚引玉，讓更多人知道世界各地都有朋友，默默在為台灣付出奉獻。

