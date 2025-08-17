賴清德：氣候變遷是台灣跨世代的挑戰 請醫界守護國人與地球健康

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
賴清德總統下午出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，致詞時表示，政府設定 2050 淨零排放目標，2030 前投入 9000 億元，推動能源、產業與生活三大轉型。記者林伯東／攝影
台北榮總下午舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，賴清德總統出席致詞表示，氣候變遷影響人類健康、糧食安全與生存環境，是這一代及下一代必須共同面對的挑戰。他強調，2050淨零排放是台灣永續發展的重要目標，不會因時空或地緣政治而改變。政府預計2030年前投入9000 億元，帶動4兆元民間投資，推動能源、產業、生活與社會全面轉型，提升國家韌性。

賴清德指出，衛福部已輔導40家醫療院所推動碳盤查，未來將持續推展淨零碳排計畫，呼籲醫界一同守護國人與地球健康。他並提到，政府推動人工智慧「新十大建設」，希望台灣能建立具自主性的「主權AI」，特別在醫療、法律與金融三大領域，他期待醫界能協助打造醫療主權AI。

賴清德也承諾將做醫界的堅強後盾，推動「百億新藥基金」及五年近500億元的「健康台灣深耕計畫」，並盼醫界、生醫界與科技界合作，讓台灣生醫發展成為國際亮點。

賴清德總統（前左）下午出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，衛福部長邱泰源（前右）陪同出席。記者林伯東／攝影
賴清德總統（左三）下午出席台北榮總舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，並與北榮院長陳威明（左起）、總統府國策顧問陳志鴻、中華民國無任所大使簡又新、衛福部部長邱泰源、台灣氣候與健康聯盟秘書長周麗芳一同合影。記者林伯東／攝影
醫界 永續 賴清德

