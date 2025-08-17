盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

國民黨主席即將改選，台中市長盧秀燕選不選的流言甚囂塵上，今天她與黨主席朱立倫同台，特別誇朱「媽媽給你按個讚」，再引起外界聯想。藍營人士認為，無論盧秀燕選不選，都要盡早準備，823當晚就是表態之日，此前必有動作。

盧秀燕與朱立倫今天連袂出席台中第三選區立委楊瓊瓔的反罷免造勢活動，會前被問及近日黨主席傳言，朱強調823才是最重要目標，現在沒有時間與空間關注其他事情；盧則在台上大誇朱接任黨主席後成績斐然，要給他拍拍手、按個讚。

藍營內部人士指出，726反罷免25比0之後，在野勢力士氣高昂，若823打出7比0，不僅再次證明民意走向，立院朝小野大的局勢更加穩固，更坐實賴清德總統在接下來的任期內「跛腳」；事實上，不少人認為賴2028勢必無法連任，在野勢力差的只是「由誰把民進黨拉下台」。

「盧秀燕的確是目前檯面上最接近這個位置的人選，但期待也是一種負擔。」藍營人士坦言，盧遲遲對「選不選黨主席」不表態，其實已經在黨內累積一定程度的失落情緒，支持者可以理解盧接任黨主席有許多困難，比如市政黨務兩頭燒等等，但連表態都沒有，恐讓人對她是否願意承擔重任流失信心。

藍營人士直言，823第二波大罷免開票結束的傍晚，就是黨內要求盧秀燕表態的最後期限。無論選不選黨主席，背後都有許多工作要做，即使不選，她也必須掌握主動性與話語權，因此盧這幾天勢必有所作為，包含檯面上與檯面下；今天對朱立倫的一席話，可能就是這些動作的一部分。

2025國民黨主席選舉訂於10月18日，9月4日、5日辦理登記，距離823只有約10天；目前表態參選的有國民黨中常委孫健萍、彰化前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中，呼聲較高的潛在人選有盧秀燕、國民黨副主席連勝文、前立委鄭麗文等人，另外朱立倫雖表態願意交棒，也不排除連任的可能性。

