屢被點名下台…邱泰源自嘲「名慘利空」 名嘴周玉蔻狠酸：誠實豆沙包

內閣近日傳出將於8月26日第大罷免投票後進行改組，衛福部長邱泰源屢遭點名下台。邱泰源昨天在公開活動時，罕見有感而發，感慨自己做愈多，被罵得愈多，「利也沒有，名也很慘」。名嘴周玉蔻今於臉書表示，邱泰源吃了誠實豆沙包，但「利沒有、名很慘」竟出自一位擔任過民進黨不分區立委、全國醫師公會全聯會理事長的肺腑之言，邱泰源個人平庸、俗不可耐也就罷了，偏偏現在還扛了個閣員的頭銜。

周玉蔻說，邱泰源擔任衛福部長甚至當醫師，計較的居然是個人的名與利，一個天天被堵麥問他為何被點名下台的閣員，事實上已經失去繼續任職的社會尊重，何況這種名利掛嘴邊、令人錯愕的回答。醫師治病救人命、部長治國造福社會，淑世濟民，不是醫學院學生和政務官的基本信仰與理念嗎？

周玉蔻甚至在留言區說，邱泰源吃了誠實豆沙包，原來他做醫師和部長，既要名也要利，說的那樣振振有詞，真是令人咋舌，更直指邱泰源是腦滿腸肥的外表，果然藏著污濁的心思。

邱泰源今參加「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」活動時，被問到「利也沒有，名也很慘」時，他強調，從以前學生時代開始，老師所教導的是「以病人為中心」，這是核心價值，往後就會有回饋，不論是擔任醫師、醫師公會全聯會理事長、立委，甚至是現在於衛福部服務期間，都是堅守醫療核心價值，維護人民的健康，並不在乎名利。

邱泰源說，面對外界的指教，他就是虛心承擔，因在行政的過程中，自然會多許多的意見，「這不能叫做罵」，我們有義務就是要多聽、多承擔，把政策做好。至於，去留問題「我從來不care」，因為他從40年前當醫師的第一年到現在，每天都盡他所能做他該做的事情。

對於周玉蔻於臉書的批評，邱泰源最後僅回應「謝謝指教」。

