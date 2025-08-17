翁曉玲稱推動年改回復正義 吳思瑤：犧牲現職權益

國民黨團副書記長翁曉玲今天說，考量物價通膨等因素，現在是非常好的時刻推動年改，回復相當程度的正義；民進黨團幹事長吳思瑤表示，為了年金永續、落實世代正義，民進黨會反對這樣的法案，加強照顧現職公務人員。

立法院長韓國瑜14日參與雲林縣114學年度國中小校長會議，在場有公務人員關心年金改革及退休金制度的修改，韓國瑜允諾，立法院下一個會期將會進行討論。

民眾黨上午舉辦「百人連署挺核三．穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會，邀請和碩董事長童子賢、前交通部長賀陳旦，以及國民黨立院黨團副書記長、立委翁曉玲等人出席。

翁曉玲受訪時表示，很多國民黨立委都非常在意、關注軍公教退休人員的福利與權益保障，之前民進黨政府推動年金改革就是違反誠信、法律不溯既往等相關原則的惡法，對軍公教退休人員權利受損，影響非常大。

翁曉玲說，這些年來軍公教退休金條例一直都在實施、年金也不斷被砍，但隨著物價通膨及各方面諸多考量，「我們認為說現在應該是一個非常好的時刻，必須要推動軍公教人員的退休年金改革，回復相當程度的正義」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤下午接受中央社記者訪問時表示，國民黨完成警察人員人事條例修法，已經是年金「倒退嚕」，公教人員就是下一步，兩階段罷免沒有讓他們對民意感到畏懼，年改走回頭路、年改喊卡都極有可能發生。

吳思瑤說，國家就算經濟在發展、稅收能支持預算，但這一年半來藍白聯手挖空中央財政，面對嚴峻現況，如果年改再走回頭路更是雪上加霜，雖增加退休公教人員的保障，但是犧牲現職公教人員的權益，乃至於下世代公務員的年金可能提早破產。

吳思瑤表示，為了年金永續，照顧現職、下世代公務人員並落實世代正義，民進黨會反對這樣的法案。民進黨執政後軍公教歷年已多次加薪，且用各項福利、津貼來提升生活照顧，這才是正確的政策方向，而不是用所有人的稅金去照顧退休公教人員。

