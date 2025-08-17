快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

翁曉玲稱推動年改回復正義 吳思瑤：犧牲現職權益

中央社／ 台北17日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國民黨團副書記長翁曉玲今天說，考量物價通膨等因素，現在是非常好的時刻推動年改，回復相當程度的正義；民進黨團幹事長吳思瑤表示，為了年金永續、落實世代正義，民進黨會反對這樣的法案，加強照顧現職公務人員。

立法院長韓國瑜14日參與雲林縣114學年度國中小校長會議，在場有公務人員關心年金改革及退休金制度的修改，韓國瑜允諾，立法院下一個會期將會進行討論。

民眾黨上午舉辦「百人連署挺核三．穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會，邀請和碩董事長童子賢、前交通部長賀陳旦，以及國民黨立院黨團副書記長、立委翁曉玲等人出席。

翁曉玲受訪時表示，很多國民黨立委都非常在意、關注軍公教退休人員的福利與權益保障，之前民進黨政府推動年金改革就是違反誠信、法律不溯既往等相關原則的惡法，對軍公教退休人員權利受損，影響非常大。

翁曉玲說，這些年來軍公教退休金條例一直都在實施、年金也不斷被砍，但隨著物價通膨及各方面諸多考量，「我們認為說現在應該是一個非常好的時刻，必須要推動軍公教人員的退休年金改革，回復相當程度的正義」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤下午接受中央社記者訪問時表示，國民黨完成警察人員人事條例修法，已經是年金「倒退嚕」，公教人員就是下一步，兩階段罷免沒有讓他們對民意感到畏懼，年改走回頭路、年改喊卡都極有可能發生。

吳思瑤說，國家就算經濟在發展、稅收能支持預算，但這一年半來藍白聯手挖空中央財政，面對嚴峻現況，如果年改再走回頭路更是雪上加霜，雖增加退休公教人員的保障，但是犧牲現職公教人員的權益，乃至於下世代公務員的年金可能提早破產。

吳思瑤表示，為了年金永續，照顧現職、下世代公務人員並落實世代正義，民進黨會反對這樣的法案。民進黨執政後軍公教歷年已多次加薪，且用各項福利、津貼來提升生活照顧，這才是正確的政策方向，而不是用所有人的稅金去照顧退休公教人員。

年改 民進黨 軍公教

延伸閱讀

對美談判原則 政院允諾透明公開

吳思瑤稱民眾黨反對200億「強化電力」擋輝達 陳智菡：10年編5645億用哪？

吳思瑤：若在野不杯葛 最快10月開始普發現金

綠挨批拖延審查青年基本法 吳思瑤：民眾黨永遠只會割稻尾、潑糞

相關新聞

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

國民黨主席即將改選，台中市長盧秀燕選不選的流言甚囂塵上，今天她與黨主席朱立倫同台，特別誇朱「媽媽給你按個讚」，再引起外界...

屢被點名下台…邱泰源自嘲「名慘利空」 名嘴周玉蔻狠酸：誠實豆沙包

內閣近日傳出將於8月26日第大罷免投票後進行改組，衛福部長邱泰源屢遭點名下台。邱泰源昨天在公開活動時，罕見有感而發，感慨...

侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確

身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長，新北市長侯友宜則說參選市長應「少說多做」，外界解讀是向黃喊話。黃國昌則說...

美議員籲承認索馬利蘭兩岸互嗆 外交部：台灣從未被中國統治過

美國聯邦參議員、外交委員會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）14日致函美國總統川普，敦促華府承認索馬利蘭共和國，並提...

翁曉玲稱推動年改回復正義 吳思瑤：犧牲現職權益

國民黨團副書記長翁曉玲今天說，考量物價通膨等因素，現在是非常好的時刻推動年改，回復相當程度的正義；民進黨團幹事長吳思瑤表...

賴清德：氣候變遷是台灣跨世代的挑戰 請醫界守護國人與地球健康

台北榮總下午舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，賴清德總統出席致詞表示，氣候變遷影響人類健康、糧食安全與生存環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。