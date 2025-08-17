總統：淨零轉型2030年前投9000億 帶動民間4兆投資

總統賴清德今天說，政府預計在2030年之前，投注新台幣9000億元，帶動民間共同投資4兆元，希望成功達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性。

賴總統並說，政府推動人工智慧新十大建設，要讓台灣更具競爭力，讓台灣更加進步，其中社會上有志之士不斷提出，台灣要有自己的主權AI（人工智慧），至少在醫療、法律、金融3個領域要有主權AI，他希望未來打造醫療主權AI時 能夠得到醫界協助。

賴總統今天出席「台灣氣候與健康聯盟－院長永續講堂」並致詞，總統說，今天大家共聚一堂，這是醫界對社會發出的共同宣言「我們要守護國人健康，也守護地球健康」。

總統表示，氣候變遷是這一代，更是下一代必須共同面對的挑戰。去年他上任後，在總統府成立國家氣候變遷對策委員會，希望凝聚各方力量，促進台灣永續發展。

他指出，氣候變遷帶來的極端氣候，不僅是颱風、短時強降雨帶來的水災，還包括，熱浪、氣溫上升，影響到傳染病散播、糧食安全；氣候變遷對人類的健康、生存、生活都影響很大，大家責無旁貸，應該共同面對。

總統說，2050年淨零排放，自前總統蔡英文宣示開始，一直是台灣永續發展目標，並沒有因為時空轉變或地緣政治變化而有任何改變。

他表示，政府預計2030年前投注9000億元，帶動民間共同投資4兆元，希望成功達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性。

總統說，衛福部從去年開始，推動醫療院所淨零碳排計畫，已經完成輔導40家醫療機構進行碳盤查。

他表示，氣候變遷的影響是跨世代，今天的減碳行動會決定未來的生存條件；氣候的調適挑戰是這一代無法迴避的課題，因此這一輩的責任是立即行動，為接下來的淨零路徑打好基礎，讓下一代看見希望，也有能力與韌性面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。

另外，總統說，雖然他已離開醫療第一線，但希望帶領政府做醫界後盾，「你們在前線，我在後方協助」，促進全民健康福祉，包括百億新藥基金用多少補多少、5年近500億的健康台灣深耕計畫。

總統表示，希望醫界投入生醫領域，若醫界、生醫界、科技界3個領域串聯，他相信台灣生醫領域的發展可以成為國際注目焦點。

