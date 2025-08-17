總統：淨零轉型2030年前投9000億 帶動民間4兆投資

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天說，政府預計在2030年之前，投注新台幣9000億元，帶動民間共同投資4兆元，希望成功達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性。

賴總統並說，政府推動人工智慧新十大建設，要讓台灣更具競爭力，讓台灣更加進步，其中社會上有志之士不斷提出，台灣要有自己的主權AI（人工智慧），至少在醫療、法律、金融3個領域要有主權AI，他希望未來打造醫療主權AI時 能夠得到醫界協助。

賴總統今天出席「台灣氣候與健康聯盟－院長永續講堂」並致詞，總統說，今天大家共聚一堂，這是醫界對社會發出的共同宣言「我們要守護國人健康，也守護地球健康」。

總統表示，氣候變遷是這一代，更是下一代必須共同面對的挑戰。去年他上任後，在總統府成立國家氣候變遷對策委員會，希望凝聚各方力量，促進台灣永續發展。

他指出，氣候變遷帶來的極端氣候，不僅是颱風、短時強降雨帶來的水災，還包括，熱浪、氣溫上升，影響到傳染病散播、糧食安全；氣候變遷對人類的健康、生存、生活都影響很大，大家責無旁貸，應該共同面對。

總統說，2050年淨零排放，自前總統蔡英文宣示開始，一直是台灣永續發展目標，並沒有因為時空轉變或地緣政治變化而有任何改變。

他表示，政府預計2030年前投注9000億元，帶動民間共同投資4兆元，希望成功達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更具韌性。

總統說，衛福部從去年開始，推動醫療院所淨零碳排計畫，已經完成輔導40家醫療機構進行碳盤查。

他表示，氣候變遷的影響是跨世代，今天的減碳行動會決定未來的生存條件；氣候的調適挑戰是這一代無法迴避的課題，因此這一輩的責任是立即行動，為接下來的淨零路徑打好基礎，讓下一代看見希望，也有能力與韌性面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。

另外，總統說，雖然他已離開醫療第一線，但希望帶領政府做醫界後盾，「你們在前線，我在後方協助」，促進全民健康福祉，包括百億新藥基金用多少補多少、5年近500億的健康台灣深耕計畫。

總統表示，希望醫界投入生醫領域，若醫界、生醫界、科技界3個領域串聯，他相信台灣生醫領域的發展可以成為國際注目焦點。

公投 核電 核三

延伸閱讀

雙普會讓烏克蘭及盟友不安 法英德領袖開會商討對策

川蒲會未達俄烏停火共識 烏克蘭人挫折憤怒

呂秀蓮建議賴總統辭主席組聯合內閣 民眾黨：忠言很逆耳

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

相關新聞

黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

民眾黨主席黃國昌今到南投進行核三延役公投座談，他表示，台灣要發展高科技產業，但電在哪裡，批執政黨相當不負責任，能源政策還...

賴清德總統2030前砸9000億淨零排碳 北榮「空瓶回收機」實現健康永續

氣候變遷、全球暖化衝擊衛生體系。醫療院所積極節能減碳，以達到淨零排碳目標，台北榮總與台灣氣候與健康聯盟今共同舉辦「院長永...

賴清德：氣候變遷是台灣跨世代的挑戰 請醫界守護國人與地球健康

台北榮總下午舉辦的「台灣氣候與健康聯盟-院長永續講堂」，賴清德總統出席致詞表示，氣候變遷影響人類健康、糧食安全與生存環境...

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

國民黨主席即將改選，台中市長盧秀燕選不選的流言甚囂塵上，今天她與黨主席朱立倫同台，特別誇朱「媽媽給你按個讚」，再引起外界...

翁曉玲稱推動年改回復正義 吳思瑤：犧牲現職權益

國民黨團副書記長翁曉玲今天說，考量物價通膨等因素，現在是非常好的時刻推動年改，回復相當程度的正義；民進黨團幹事長吳思瑤表...

屢被點名下台…邱泰源自嘲「名慘利空」 名嘴周玉蔻狠酸：誠實豆沙包

內閣近日傳出將於8月26日第大罷免投票後進行改組，衛福部長邱泰源屢遭點名下台。邱泰源昨天在公開活動時，罕見有感而發，感慨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。