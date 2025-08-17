陸委會查處唱和中共藝人 文化部：按法律程序進行

中央社／ 台北17日電

外界關注陸委會文化部查處唱和中共的台灣藝人，文化部長李遠今天表示，根據陸委會提供名單，文化部依據法律進行溝通，並了解藝人想法，「一切都按照法律程序進行」。

李遠今天下午出席「空笑夢」圖像小說發表會前接受媒體訪問，被問到配合陸委會查處藝人一事時強調，文化部本身在做的事情都是扶持文化產業，「將資源投入業界，才是文化部主要工作」。

李遠說，有關查處藝人，其實一切都依據法律，得到陸委會提供名單後分別去約藝人，「約來的時候，其實我們重點在了解他為什麼會去配合中共那邊的一些統戰的東西」，了解過程後，文化部則會配合陸委會按照法律進行後續處理。

國民黨立委王鴻薇日前表示向多個部會索取資料，了解饒舌歌手大支及其工作室領取補助事宜，媒體今天詢問李遠此事，並提到國民黨近期推出動畫嘲諷「無文化部補助」，會不會覺得文化人被「扣帽子」。

李遠回應，文化部近年投下在文化產業的資源非常多，除補助外還有投資、培訓，並創造各種文化生態，「我們每一次的補助投資，加上獎勵，都是用評審委員組成之後來評審，如果有任何政治力介入的話，台灣的文化產業就做不起來，所以我一直沒有懂。」

李遠表示，大支是長期受補助對象，是因好多年前他便開始辦嘻哈音樂推廣，與大罷免真的沒關係，「我們也沒有補助任何一個MV。所以如果王鴻薇立委要調查我們的那個資料，我們就按照規定，能給的一定會給。」

同時，李遠呼籲，不要因為大罷免便用大支一事汙衊文化部多年來非常公平的、且沒有政治力介入的評審，「你可以用監督，但是不能扭曲，我這點一直一再呼籲，不然你會把所有，一個是文化部這些年這麼努力做的事情，就被你一把抹掉。」若認為有政府介入評審過程，完全是戒嚴時代威權政府才有的思維。

李遠 文化部 陸委會

