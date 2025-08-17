美議員籲承認索馬利蘭兩岸互嗆 外交部：台灣從未被中國統治過

美國聯邦參議員、外交委員會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）14日致函美國總統川普，敦促華府承認索馬利蘭共和國，並提到中國共產黨正透過經濟及外交壓力，來懲罰索馬利蘭對台灣的支持；我方與中國大陸近日透過聲明隔空交火，我方重申台灣和中國互不隸屬，台灣從未被中國統治過任何一秒，中國駐索馬利亞大使館則說，無論怎麼說怎麼做，也改變不了台灣是中國一部分的事實，也無法阻擋中國走向統一的總體歷史趨勢。

克魯茲在信中提到，索馬利蘭已經成為美國重要的安全與外交夥伴，有助美國推進在東北非區域的國家安全利益；而中共正在對索馬利蘭施加巨大壓力，部分原因是索國為美國及盟友的夥伴，包含中共正運用經濟和外交手段來施壓，懲罰索馬利蘭對台灣的支持。他呼籲美國承認索馬利蘭為獨立國家。

索馬利蘭和索馬利亞索位於非洲東北部的「非洲之角」，緊鄰阿拉伯海與亞丁灣，與衣索比亞、吉布地和肯亞等國接壤；1960年兩國獨立並組成「索馬利亞民主共和國」，1991年索馬利蘭宣布脫離索馬利亞，但並未獲得國際社會廣泛承認，台灣與索馬利蘭未正式建交，雙方於2020年7月1日宣布互設代表處。

中國駐索馬利亞大使館16日以聲明回擊稱克魯茲鼓吹美國承認索馬利蘭地區，並攻擊中國和中國與索馬利亞關係，是嚴重干涉索馬利亞內政，凸顯美國部分政客對索馬利亞人民所展現的傲慢和霸道。

中國大使館稱，中國從不干涉他國內政，也絕不允許任何國家干涉中國內政；台灣是中國神聖不可切割的一部分，是歷史事實也是現實情況，中國強烈對台獨分裂主義與外部干預，並保留採取一切必要措施來捍衛國家主權與領土完整的權利。

台灣駐索馬利蘭代表處接著發布聲明，回應克魯茲及中國的反應，稱很高興看到克魯茲的呼籲，台灣一直積極與美國等理念相近國家討論對索馬利蘭的承認議題，也會持續關注後續發展；台灣樂見越來越多民主的理念相近國家支持台灣與索馬利蘭關係。

此外，我代表處在聲明強烈駁斥中國所謂領土主權的錯誤說法，台灣再次重申「台灣和中國互不隸屬，台灣從來沒有被中國統治過任何一秒鐘。」

中國駐索馬利亞大使館17日回應「一個非法辦事處的錯誤訊息」，稱這個辦事處發表充滿扭曲歷史與現實的聲明，中方強烈譴責；中方稱，稱基於一中原則，包含美國在內的183國與中國建立外交關係，台灣當局以各種藉口從事台獨的分裂活動，無論他們怎麼說怎麼做，也改變不了台灣是中國一部分的事實，也無法阻擋中國走向統一的總體歷史趨勢。

中國駐索馬利亞大使館大使館表示，中國的主權與領土從未也絕不會被分裂，台灣作為中國領土一部分的地位從未改變，也不可能改變。台灣從不曾有一秒鐘是獨立國家，未來也不會。

索馬利蘭在台代表處17日也透過聲明反擊中國，稱中國待使館的說法毫無根據且具脅迫性，完全忽視民主、主權及索馬利蘭人的意志。

索馬利蘭在台代表處指出，自己的主權不是外國勢力所能否定或剝奪，中國指控他人干涉索馬利亞內政，其實真正利用威脅與假訊息輸出影響力的正是中國。

該代表處表示，索馬利蘭與中華民國台灣建立的是一段基於民主共同價值觀與繁榮和平的平等夥伴關係，這是兩個民主國家自主的選擇，中國想曲解這段關係不僅錯誤，也令人無法接受。

