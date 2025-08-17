2成村里長獲防災士證書 內政部祭補助拚年底全過關

快訊

中央社／ 台北17日電

內政部說，截至今年6月，全國7748位村里長中，已有1583位取得防災士證書，約占2成；因此特別向行政院爭取補助地方政府辦理村里長防災士培訓專班，期待今年底前達成全國村里長都取得防災士證書的目標。

內政部今天透過新聞稿表示，台灣位處颱風、地震等天災頻繁地帶，有必要強化社區民眾面對災害應變韌性，因此已獲行政院同意，8月1日函頒補助地方政府辦理村里長防災士培訓專班；尤其防災士訓練是培力自救救人、社區互助的能力，盼帶動社區民眾重視防災事務，加強村里、社區災害應變及災後復原能量，建構全社會防衛韌性。

內政部指出，近期颱風丹娜絲造成嘉南重大災情，緊接著薇帕颱風與豪雨，考驗各級政府災害應變韌性，也更顯示加強村里、社區等防災應變量能的重要性。

內政部說，為厚植社區災害防救及災後復原能量，內政部自民國111年推動「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，擴大各種民間行業、團體納入防災士訓練對象，更重視村里長在第一線協助各級政府辦理民防、災害防救等工作，截至今年6月，全國7748位村里長中，已有1583位取得防災士證書。

內政部表示，將持續協調督促地方政府民政局處、消防局合作儘速推動村里長防災士培訓專班，推動建構村里、社區民眾的災害應變量能。

